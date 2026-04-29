“交際7年目”美男美女カップル、涙で破局報告「どっちが悪いとか仲がめっちゃ悪くなったとかではない」
【モデルプレス＝2026/04/29】たるくん（24）とまゆか（24）による、わたまゆカップルの公式YouTubeチャンネルが2026年4月28日に更新された。2人は同チャンネルにて、破局を報告した。
【写真】破局報告した美男美女、リンクコーデで密着
2人は冒頭で「私たちはお別れすることになりました」と報告。たるくんは、2020年に同チャンネルにて活動を始めたことを振り返り「長い間ずっと一緒におったから理由が1つじゃないし、この動画で全て話せるほど短くないんやけど簡単に言うと価値観の違い」と破局した理由を話した。続けて「話し合いとか不満を伝えたりとか重ねてきてて、いろんなしんどいこととか乗り越えてきた。けど、そんな話し合いを積み重ねていくうちにいくつかの価値観の違いに収束するような感じになってきてて」と涙を流しながら明かした。
また「その価値観の違いをすり合わせるのは難しくて」と、解決方法を考えて話し合ったことを回想。まゆかも涙を流し「どっちが悪いとか仲がめっちゃ悪くなったとかではないけど、お互いのための決断」と語った。これまで投稿していた動画について、まゆかは「基本的には消したいとか思わんけど、お互い次の相手とかができたりしたら嫌だったりするやん。そう思うので消すかもしれないです」と伝えていた。
ファッションブランド・nyomのディレクターを務めているまゆかと、SNSでメイクやスキンケアなど美容を発信しているたるくん。共通の友人の紹介で出会ったという2人は、デートの様子や視聴者からの質問に赤裸々に答える企画が話題に。一度は破局したものの復縁し、その後6年半以上にわたって交際していた。（modelpress編集部）
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◆わたまゆカップル、破局報告
2人は冒頭で「私たちはお別れすることになりました」と報告。たるくんは、2020年に同チャンネルにて活動を始めたことを振り返り「長い間ずっと一緒におったから理由が1つじゃないし、この動画で全て話せるほど短くないんやけど簡単に言うと価値観の違い」と破局した理由を話した。続けて「話し合いとか不満を伝えたりとか重ねてきてて、いろんなしんどいこととか乗り越えてきた。けど、そんな話し合いを積み重ねていくうちにいくつかの価値観の違いに収束するような感じになってきてて」と涙を流しながら明かした。
◆6年半以上交際・わたまゆカップルとは
ファッションブランド・nyomのディレクターを務めているまゆかと、SNSでメイクやスキンケアなど美容を発信しているたるくん。共通の友人の紹介で出会ったという2人は、デートの様子や視聴者からの質問に赤裸々に答える企画が話題に。一度は破局したものの復縁し、その後6年半以上にわたって交際していた。（modelpress編集部）
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