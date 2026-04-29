東京・表参道のコンセプトストア「V.A.（ヴイエー）」にて、2026年4月29日（水・祝）から5月10日（日）の期間限定で、「Netflix」とのコラボレーションポップアップストア「Netflix POP-UP STORE 2026GW」が始まります。

（写真）【Netflix】あの人気アニメやドラマがおしゃれなTシャツに！

昨年にはNetflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の最終章配信を記念したポップアップストアが開催されるなど、毎回話題を集めている企画です。

今回も人気作品をイメージしてデザインされたアイテムが多数登場！気になる内容をチラ見せします。

「Netflix POP-UP STORE 2026GW」オープン！

【Netflix POP-UP STORE 2026GW】東京・表参道のコンセプトストア「V.A.（ヴイエー）」にて、2026年4月29日（水・祝）から5月10日（日）の期間限定開催

今回のポップアップストアでは、Netflixシリーズで人気の『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』、『ラヴ上等』、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』、『ボーイフレンド』の4作品をピックアップ。

『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』のTシャツや、アーティスト・デザイナーのARUMANA氏が『ラヴ上等』の作品をイメージしてデザインしたTシャツなど、多彩な新作デザインがそろいます。

コラボレーションでしか出会えないTシャツは、まさにファンならチェックしておきたいひと品。

アイテムはすべてユニセックスで展開され、サイズはS〜XL（一部M〜XL）となっています。

また、ポップアップストア自体も『ストレンジャー・シングス 未知の世界』や実写版『ONE PIECE』、『イカゲーム』などのさまざまな作品のプロップスが散りばめられたミックス空間となっており、作品の世界観に入り込んだような、ここでしか味わえない演出にも注目です。

人気作品の数々の世界観がより楽しめる仕掛けが満載で、作品ファンはもちろん、ちょっとしたお出かけ先にもぴったりかも！

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スタイリッシュな「V.A.」の空間と、Netflixの最新カルチャーが融合した今回のポップアップストア。ぜひGWには足を運んでみてはいかが？

※価格はすべて税込みです

Netflix POP-UP STORE 2026GW

会場：V.A.

住所：東京都渋谷区神宮前6-1-9

会期：2026年4月29日（水・祝）〜5月10日（日）

時間：10:00〜20:00