「父親は“日本サッカーの顔”」大河・朝ドラにも出演した28歳・実力派俳優の正体。父親がプロサッカー選手の「2世」タレント4選
芸能界には、親が有名アスリートの「2世タレント」が意外にも数多く存在する。今回注目したいのは、父親が「サッカー選手」という2世タレントたちだ。
有名なところでは、フリーアナウンサーの永島優美が元サッカー日本代表・永島昭浩氏の娘として知られる。また、女優・長澤まさみの父親も、元サッカー日本代表で指導者としても活躍した長澤和明氏だ。今回は、この2人ほど知名度は高くないものの、実は父親が有名サッカー選手という4人を紹介したい。
◆城彰二の娘・城夢叶
まず1人目は、タレント・女優として活動する城夢叶だ。珍しい名字の「城」が示す通り、父親は元サッカー日本代表でサッカー解説者の城彰二氏。2004年生まれの城は、NHK高校講座『生物基礎』でレギュラーを務め、『ワイドナショー』（フジテレビ系）にはワイドなティーンとして出演した経験もある。
女優としては、映画『ただあなたを理解したい』やミュージカル『あの鐘の音と共に-THE BELL』に出演。ダンスにも定評があり、今後のブレイクが期待される1人だ。
◆奥大介×佐伯日菜子の娘・成海花音
2人目は、女優として活躍する成海花音だ。元プロサッカー選手・奥大介氏と女優・佐伯日菜子の娘として知られる成海は、2002年生まれ。2021年公開の映画『ブレイブ-群青戦記-』でスクリーンデビューを飾り、配信ドラマ『舞妓さんちのまかないさん』（Netflix）や舞台にも出演するなど、若手女優として着実に存在感を高めている。
同年には講談社ミスiD2021「ネクストアクトレス賞」を受賞。母親似のクールな美貌でアイリスオーヤマのテレビCMにも起用されるなど、その活躍の場は広がり続けている。
◆宮澤ミシェルの娘・宮澤成良
3人目は、乃木坂46の元メンバーで現在はタレント・モデルとして活動する宮澤成良だ。父親はスポーツ解説者としてもおなじみの宮澤ミシェル氏で、各メディアで親子共演も果たしている。
グループ卒業後の2015年には「東レキャンペーンガール」に選出され、スタイルの良さと美貌を武器に活躍。ヨガの資格を取得しインストラクターとしても活動するなど、多彩な顔を持つ。
◆カズの息子・三浦獠太
最後に紹介するのが、俳優の三浦獠太だ。元サッカー日本代表のレジェンド・三浦知良とタレント・モデルの三浦りさ子の長男として生まれ、2019年に木村拓哉主演ドラマ『グランメゾン東京』（TBS系）で俳優デビューを果たした。
NHK連続テレビ小説『ブギウギ』やNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』への出演を経て、前期の冬ドラマでは『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）と『ラムネモンキー』（フジテレビ系）に参加。名バイプレイヤーとしてドラマに引っ張りだこなだけでなく、バラエティ番組でも人気を集めている。
父親が有名サッカー選手という共通点を持ちながらも、それぞれ異なるジャンルで個性を発揮する4人。父親の活躍と重ね合わせながら応援してみてはいかがだろうか。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆
有名なところでは、フリーアナウンサーの永島優美が元サッカー日本代表・永島昭浩氏の娘として知られる。また、女優・長澤まさみの父親も、元サッカー日本代表で指導者としても活躍した長澤和明氏だ。今回は、この2人ほど知名度は高くないものの、実は父親が有名サッカー選手という4人を紹介したい。
まず1人目は、タレント・女優として活動する城夢叶だ。珍しい名字の「城」が示す通り、父親は元サッカー日本代表でサッカー解説者の城彰二氏。2004年生まれの城は、NHK高校講座『生物基礎』でレギュラーを務め、『ワイドナショー』（フジテレビ系）にはワイドなティーンとして出演した経験もある。
女優としては、映画『ただあなたを理解したい』やミュージカル『あの鐘の音と共に-THE BELL』に出演。ダンスにも定評があり、今後のブレイクが期待される1人だ。
◆奥大介×佐伯日菜子の娘・成海花音
2人目は、女優として活躍する成海花音だ。元プロサッカー選手・奥大介氏と女優・佐伯日菜子の娘として知られる成海は、2002年生まれ。2021年公開の映画『ブレイブ-群青戦記-』でスクリーンデビューを飾り、配信ドラマ『舞妓さんちのまかないさん』（Netflix）や舞台にも出演するなど、若手女優として着実に存在感を高めている。
同年には講談社ミスiD2021「ネクストアクトレス賞」を受賞。母親似のクールな美貌でアイリスオーヤマのテレビCMにも起用されるなど、その活躍の場は広がり続けている。
◆宮澤ミシェルの娘・宮澤成良
3人目は、乃木坂46の元メンバーで現在はタレント・モデルとして活動する宮澤成良だ。父親はスポーツ解説者としてもおなじみの宮澤ミシェル氏で、各メディアで親子共演も果たしている。
グループ卒業後の2015年には「東レキャンペーンガール」に選出され、スタイルの良さと美貌を武器に活躍。ヨガの資格を取得しインストラクターとしても活動するなど、多彩な顔を持つ。
◆カズの息子・三浦獠太
最後に紹介するのが、俳優の三浦獠太だ。元サッカー日本代表のレジェンド・三浦知良とタレント・モデルの三浦りさ子の長男として生まれ、2019年に木村拓哉主演ドラマ『グランメゾン東京』（TBS系）で俳優デビューを果たした。
NHK連続テレビ小説『ブギウギ』やNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』への出演を経て、前期の冬ドラマでは『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）と『ラムネモンキー』（フジテレビ系）に参加。名バイプレイヤーとしてドラマに引っ張りだこなだけでなく、バラエティ番組でも人気を集めている。
父親が有名サッカー選手という共通点を持ちながらも、それぞれ異なるジャンルで個性を発揮する4人。父親の活躍と重ね合わせながら応援してみてはいかがだろうか。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆