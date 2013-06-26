奥大介
『奥大介』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年11月1日
2015年1月18日
2014年12月8日
2014年11月28日
2014年10月25日
2014年10月24日
2014年10月20日
2014年10月19日
2014年10月18日
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奥大介さんの追悼する横断幕が日産スタジアムに飾られる「ありがとう」
奥さんは2002年から2006年まで横浜FMに在籍し、2年連続年間優勝などに貢献
ゲキサカ
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奥大介氏の事故死 常習的な危険運転に周囲も昔から懸念していた
関係者によると奥さんは昔から車好きで、運転が荒かったという
東スポWEB
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奥大介さんの元妻・佐伯日菜子が声明「本当に大変驚いています」
「子供たちのこともありますし、静かに見守って頂ければ」とコメント
デイリースポーツ
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奥大介さん死去 新生活の地・宮古島で夢見ていた料理店経営
8月下旬から高級リゾートホテルで調理補助のアルバイトとして働いていた
スポニチアネックス
2014年10月17日
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奥大介氏の事故死に元妻・佐伯日菜子もショック受けていると事務所
所属事務所によると、元妻で女優・佐伯日菜子も訃報にショックを受けている
東スポWEB
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元日本代表・奥大介氏が死去 宮古島で交通事故
奥氏が乗っていた軽乗用車が電柱に衝突、搬送先の病院で死亡が確認された
スポニチアネックス