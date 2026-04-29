主婦の皆さん注目ーーーッ！！【業務スーパー】ストック推奨♡「冷凍食品」

おうちで食品をストックしておきたい時は、【業務スーパー】をチェックしてみて。忙しい日にあると便利な「冷凍食品」が揃っており、調理時間を短縮できてサッと用意できるところが魅力的。あとおかずが1品欲しい時や、小腹が空いた時にも頼りになりそうです。今回は、おかず系からデザート系まで、業務スーパーの冷凍食品をご紹介します。

子どもも食べやすいソーセージ

ボイルして味わえるお手軽感が嬉しい「こだわり生フランク プレーン」。1袋に1kgも入った大容量で、冷凍庫にストックしておくのにもぴったりです。公式サイトによると、「クセのないスパイスを配合し、旨みを最大限に引き出しました」とのことで、子どもでも食べやすそう。ケチャップなどを添えれば、適度に味変を楽しめそうです。

忙しい日に頼りになる冷凍メイン料理

ガッツリ食べたい日のメインに良さそうな「肉厚極旨とんかつ」。1袋700g入りで、冷凍庫にあると安心できそう。公式サイトによると、「凍ったまま油で揚げるだけで、外はサクサク、中はふっくらジューシーなとんかつが出来上がります」とのこと。食べ応えもしっかり感じられそうです。簡単なサラダを添えれば、家族みんなが満足してくれそうなメイン料理のできあがり！

暑い日にも嬉しい冷凍スイーツ

凍ったままで食べられる「カラメルカスタード」は、小腹が空いた時のおやつや、食後のデザートにおすすめ。公式サイトによれば、「バニラビーンズ入りのカスタードムースと、カラメルシロップを染み込ませたスポンジケーキが相性抜群！」なのだそう。アイスケーキ感覚で楽しめそうなスイーツは、これからの季節にぴったり。@racco_clubさんは、「このシリーズ、めっちゃおいしいので、オススメ～～！」と猛プッシュしています。

お弁当にも◎ しそ風味の春巻き

@racco_clubさんが「今超話題～～！」と紹介しているのは、しそをアクセントに加えた「和風しそ香る鶏むね春巻」。具材の用意や下準備の手間なく、揚げるだけでおかずとして食卓に加えられます。1袋10個入りで、常備用にぴったり。食卓のおかずを充実させたい時、お弁当のおかずに1品入れたい時等に活躍してくれそうです。そのままでも味はしっかり楽しめそうですが、時間に余裕ができた時はアレンジしたタレを合わせても良いかも。

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writer：S.Hoshino