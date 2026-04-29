『リボーン』2015年の“光誠”高橋一生が登場！不穏なラストシーンに考察加速「中身は!?」「まさか」（ネタバレあり）
高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第3話が28日に放送され、ラストで2015年の光誠（高橋）が登場。ネット上には「顔つきが違うような」「中身は!?」「まさか」などの声が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】英梨（横田真悠）がテロに巻き込まれる可能性が浮上『リボーン』第3話より
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人（高橋／2役）に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す「再生＝リボーン」の物語。
光誠が2026年から2012年の英人に転生して2度目の春を迎えた。光誠は2012年以降の“記憶”を駆使して、英人としてあかり商店街を再生させる。そんな中、転生前の英人が更紗（中村アン）にプロポーズしていたことが判明。光誠は更紗を結婚以外で幸せに導く方法を模索する…。
第3話の終盤では、NEOXISで秘書を務める英梨（横田真悠）の話から、転生前の光誠が行っていないはずのパリへ出張することが発覚。出張の日となる2015年11月13日は、パリで同時多発テロが発生した日と重なる。
自分の言動が歴史を変えている可能性に気付いた光誠は、東郷（市村正親）に接触。出張を止めるよう訴えるのだった。
そして迎えたラストシーンでは、空港で飛行機を待つ英梨や2015年の光誠の姿が映し出される。窓から外を眺めていた光誠が、同行している友野（鈴鹿央士）に声をかけられ振り返ったところで、第3話が幕を下ろした。
ネット上には2015年の光誠の姿に対して「今までの光誠と顔つきが違うような」「若干、根尾社長の顔つきに覇気がない？」「今の根尾光誠の中身は!?」といった反響のほか「まさか英人が光誠の方に入ってるとか!?」「二人が東郷さんの双子の息子とかって線はないのかな!?」などの考察も集まっていた。
【写真】英梨（横田真悠）がテロに巻き込まれる可能性が浮上『リボーン』第3話より
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人（高橋／2役）に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す「再生＝リボーン」の物語。
第3話の終盤では、NEOXISで秘書を務める英梨（横田真悠）の話から、転生前の光誠が行っていないはずのパリへ出張することが発覚。出張の日となる2015年11月13日は、パリで同時多発テロが発生した日と重なる。
自分の言動が歴史を変えている可能性に気付いた光誠は、東郷（市村正親）に接触。出張を止めるよう訴えるのだった。
そして迎えたラストシーンでは、空港で飛行機を待つ英梨や2015年の光誠の姿が映し出される。窓から外を眺めていた光誠が、同行している友野（鈴鹿央士）に声をかけられ振り返ったところで、第3話が幕を下ろした。
ネット上には2015年の光誠の姿に対して「今までの光誠と顔つきが違うような」「若干、根尾社長の顔つきに覇気がない？」「今の根尾光誠の中身は!?」といった反響のほか「まさか英人が光誠の方に入ってるとか!?」「二人が東郷さんの双子の息子とかって線はないのかな!?」などの考察も集まっていた。