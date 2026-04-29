スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「おうちカレーの定番は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「おうちカレーの定番は？」

・「おうちカレーの定番は？」の結果は…


・1位 …ビーフ 52%
・2位 チキン 31%
・3位 キーマ 8%
・4位 シーフード 7%
　
※小数点以下四捨五入

37,701票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

やわらかチキンカレー


【材料】（2人分）

鶏手羽元 6~8本
  塩コショウ 少々
  小麦粉 大さじ 1~1.5
玉ネギ(みじん切り) 1/2個分
セロリ 1/4本
ニンジン 1/2本
ジャガイモ(中) 1個
トマト(中) 1個
リンゴ 1/4個
ニンニク(みじん切り) 1/2~1片分
ショウガ(みじん切り) 1/2片分
ローリエ 1枚
赤唐辛子 1本
白ワイン 大さじ 2
水 少々
<練りカレー>
  カレー粉 大さじ 1.5~2
  シナモンパウダー 小さじ 1/2
  ガラムマサラ 小さじ 1/2
  粗びき黒コショウ 小さじ 1/2
  水 大さじ 1.5~2
塩 少々
ガラムマサラ 少々
<スープ>
  固形チキンスープの素 1個
  水 200ml
プレーンヨーグルト 50ml
バター 15g
サラダ油 大さじ 1
ご飯(炊きたて) 適量

【下準備】

1、鶏手羽元は塩コショウ、小麦粉をからめる。

2、セロリは筋を引き、すりおろす。

3、ニンジン、ジャガイモは皮をむき、すりおろす。

4、トマトはヘタをくり抜き、ザク切りにする。

5、リンゴは皮をむいて芯を取り、すりおろす。

6、＜練りカレー＞のスパイス類を混ぜ合わせ、水を少しずつ加えながら練る。



【作り方】

1、フライパンに半量のサラダ油を強火で熱し、鶏手羽元を両面に焼き色がつくまで焼き、いったん取り出す。



2、鍋にバター、残りのサラダ油、ニンニク、ショウガを入れ、弱火で炒める。香りがたってきたら玉ネギを加え、中火で少し色が付くまで炒め、弱火にしてキツネ色になるまで炒める。



3、途中、鍋に焦げ付きそうになったら水を少々加え、木ベラ等でこそぎ取りながらじっくり炒める。



4、セロリ、ニンジン、ジャガイモ、トマトを加えて炒め合わせ、(1)の鶏手羽元、ローリエ、赤唐辛子、＜練りカレー＞を加え、弱火で炒め合わせる。



5、リンゴ、白ワイン、＜スープ＞の材料を加えて中火にし、ひと煮たちさせてアクを取る。プレーンヨーグルトを加え、煮たったら弱火にし、時々アクを取って木ベラで混ぜながら20〜25分煮込む。

辛口が好みの方は、チリパウダーや赤唐辛子を加えて下さい。辛味が苦手な方は、カレー粉を少なめにし、バナナを細かく刻んで、リンゴと共に加えると、奥行きのある甘味を加える事ができますよ！



6、塩で味を調え、火を止める直前にガラムマサラを加えて混ぜ合わせる。 器にご飯を盛り、カレーをかける。



(E・レシピ編集部)