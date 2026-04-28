大谷翔平 9回に逆転の布石となるエンタイトルツーベースを放つ！ 2戦連続の3安打で打率は.278にV字回復



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2026年4月27日(日本時間28日) ロサンゼルス・ドジャース対マイアミ・マーリンズ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場。2試合連続3安打をマークし、9回には逆転の布石となる右翼へのエンタイトル適時二塁打を放った。

先発の山本由伸投手(27)は、5回5安打4失点(自責点3)、4奪三振、4四球で勝敗はつかなかった。試合は、4番タッカーの2点適時打でドジャースがサヨナラ勝ち、3連勝とした。

2点を追う9回裏、1死一・二塁で迎えた5打席目。一発が出ればサヨナラという好機で、大谷のバットが火を噴いた。

マーリンズの守護神フェアバンクスが投じた88.4マイル(約142)キロのスライダーを一閃すると、打球は右翼ポール近くのフェンスをワンバウンドで越えるエンタイトル適時二塁打。1点差に迫る貴重な一打にドジャー・スタジアムは大歓声に包まれた。

2番フリーマン申告敬遠、3番スミス三振で2死満塁となった後、4番タッカーが値千金の一打を中前へ。

三塁走者ラッシングに続いて、二塁から大谷が快足を飛ばしてサヨナラのホームを踏んだ。劇的なサヨナラ勝利に、殊勲のタッカーを中心に歓喜の輪が出来上がった。

前日のカブス戦では、60打席ぶりの6号アーチを放つなど今季初の3安打固め打ち。「構え」を大事にする大谷が、そのズレを修正して復調気配を見せていたが、上向いた打撃はこの日も健在だった。

初回の第1打席は、右腕パダックの低めチェンジアップをうまく拾った右前打。2打席目・空振り三振、3打席目・一ゴロに倒れた後、4打席目は救援左腕ナーディの速球を右前打し、5打席目の二塁打を合わせて連日の3安打でチームの勝利に貢献した。

一時.230台まで落ちた打率も、.278までV字回復だ。

この日は、日本文化や伝統に敬意を表し、その魅力を称える「ジャパン・ヘリテッジ・ナイト」。ロバーツ監督は「ショーヘイは素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。

サヨナラ本塁打を打つんじゃないかと思った。ジャパニーズ・ヘリテッジ・ナイトにふさわしくね。本当にここ3日間のショーヘイはファンタスティックだ」と日本のスーパープレーヤーを持ち上げた。

明日28日(同29日)は、今季初の中5日で先発のマウンドに上がる。「ショーヘイは打たない」と指揮官は語り、今季2度目の投手専念となる。

テレ東リアライブ編集部

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