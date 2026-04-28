GWの横浜観光、シニアが楽しむなら？ 横浜ガイドが教える、混雑回避のコツとお得な割引スポット
ゴールデンウイーク（GW）期間中の横浜ベイエリアは、1年で最も混雑する時期。本来ならば避けたい期間ですが、「GWしか休めない」「孫と過ごす」など、この時期に横浜観光したいシニアの方もいらっしゃるでしょう。横浜ガイドが少しでも混雑を避けるコツを伝授。併せて、シニア向けのお得な情報も紹介します（画像は筆者撮影、一部リリースより）。
【フォトギャラリー】話題の新スポット「BASEGATE横浜関内」の中をのぞいてみる
GW期間は「行き当たりばったり」でレストランに入るのは難しいです。お目当てのレストランが予約できるかどうか、問い合わせてみましょう。目的地が横浜中華街であればなおさら。入店までに2時間以上並ぶこともあるので、必ず予約しておきましょう。GW期間の特別コースなどが設定されている場合もあるのでご確認ください。
予約可能な横浜中華街のおすすめ店を紹介します。
菜香新館（サイコウシンカン）……香港から招いたシェフによる、ここでしか味わえない点心、焼き物、名物の海老料理（ウエハース巻き揚げ、蒸しクレープ）を楽しめます。
状元樓（ジョウゲンロウ）横浜中華街本店……女系3代で継承してきた上海料理専門店。1920年代の「老上海」をイメージしたゴージャスな雰囲気の中、見た目にも美しい料理が味わえます。
萬珍樓點心舗（マンチンロウテンシンポ）……老舗「萬珍樓」の点心の数々を気軽に楽しめます。GW期間中には朝8:00から営業する日もあり、優雅な気分で朝食をいただけます。
重慶飯店（ジュウケイハンテン）……四川料理の老舗「重慶飯店」。名物の麻婆豆腐をはじめ、海老のチリソースやフカヒレスープなど王道の中華料理を楽しめます。GW期間は限定ランチコースが用意されています。本館、新館、新館個室、重慶茶樓（食べ放題）があるのでお間違えなく。
2026年3月に開業した「BASEGATE（ベースゲート）横浜関内」。話題のスポットなので行ってみたいと計画している方もいらっしゃるのではないでしょうか。朝早い時間帯であれば、混雑を避けられます。
BASEGATE横浜関内で、モーニング営業を行っているのは、「スターバックス（7:00〜）」「The TRATTORIA SALVATORE CAFE（8:00〜）」「ポンパドウル（8:00〜）」「Sarabeth's（9:00〜）」の4店舗です。スーパーマーケット「LINCOS」は8:00から、ホテル「OMO7横浜」内のベーカリーは9:30（宿泊者以外、宿泊者は7:00）から利用できます。
また、横浜中華街での食べ歩きを体験してみたい方も多いと思います。こちらも10:00ごろに到着しておくようにすれば、GW期間中でもさほど待つことなく食べ歩きを楽しめるでしょう。
焼き小籠包で人気の「王府井（ワンフーチン）」は9:30〜、チャンピオン肉まんで人気の「皇朝（コウチョウ）」やパンダまんで人気の「老維新（ローイシン）」は10:00〜と、早くからオープンしている食べ歩き店もあります。
このほか、朝の時間におすすめしたいのが、山下公園。5月6日まで第48回よこはま花と緑のスプリングフェア2026 花壇展が行われており、横浜市内の造園業の方々による約20の花壇と初夏の花々が楽しめます。海をバックに季節の花々が咲き誇る様子は、この時期ならでは。
山下公園内の「ザ・ワーフハウス山下公園」では、9:00からカフェが、10:00から足湯テラスがオープン。レジャーシートの貸し出しとフード、ドリンクがセットになった「ピクニックプラン」も用意されていますので、チェックしてみてください。
ただし、5月3日は山下公園が「ザよこはまパレード」のスタート地点になっており、朝から混雑しますのでお気をつけください。
ここからは、お得なシニア料金が設定されている施設、サービスをピックアップ。
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 2階のオールデイダイニング「コンパス」は、3世代で楽しんでもらいたいとの思いから、62歳以上のシニア料金を設定しています。7月10日まで「てげうまい！九州・宮崎うまかもんフェア」を開催中です。GW期間も予約可能な日時がありますので、予約してお出かけください。
横浜・八景島シーパラダイス（以下、シーパラ）では、全てのチケットにシニア割引（65歳以上）が適用されます。スマホでチケットが表示できる電子チケット「直チケ」を事前に購入しておけば、チケット売場に並ぶ必要がありませんのでおすすめです。
4月17日〜5月7日まで「マツケンまみれゆうえんち」が開催。GW期間中はたいへんなにぎわいですので、時間に余裕を持ってお出かけください。
横浜駅方面からシーパラへ向かう場合、「リムジン＆シーパラきっぷ」がお得で移動が楽です。横浜駅（YCAT）からシーパラまでのリムジンバスの乗車券と横浜・八景島シーパラダイスの「アクアリゾーツパス（水族館の入館券）」、八景島内の指定店舗で使える「クーポン券（500円分）」がセットになっています。リムジンは片道と往復が用意されていますので、チェックしてください。
横浜市民であれば、65歳以上のシニアに向けて配布されている「濱ともカード」の携帯をお忘れなく。横浜市内の1800店以上の加盟店でサービスを受けられます。
いかがでしたか？ GW期間中の混雑を少しでも避けるコツと、お得なシニア割引について紹介しました。参考にして横浜観光をお楽しみください。
(文:田辺 紫（横浜ガイド）)
【フォトギャラリー】話題の新スポット「BASEGATE横浜関内」の中をのぞいてみる
レストランは必ず「予約」を
GW期間は「行き当たりばったり」でレストランに入るのは難しいです。お目当てのレストランが予約できるかどうか、問い合わせてみましょう。目的地が横浜中華街であればなおさら。入店までに2時間以上並ぶこともあるので、必ず予約しておきましょう。GW期間の特別コースなどが設定されている場合もあるのでご確認ください。
菜香新館（サイコウシンカン）……香港から招いたシェフによる、ここでしか味わえない点心、焼き物、名物の海老料理（ウエハース巻き揚げ、蒸しクレープ）を楽しめます。
状元樓（ジョウゲンロウ）横浜中華街本店……女系3代で継承してきた上海料理専門店。1920年代の「老上海」をイメージしたゴージャスな雰囲気の中、見た目にも美しい料理が味わえます。
萬珍樓點心舗（マンチンロウテンシンポ）……老舗「萬珍樓」の点心の数々を気軽に楽しめます。GW期間中には朝8:00から営業する日もあり、優雅な気分で朝食をいただけます。
重慶飯店（ジュウケイハンテン）……四川料理の老舗「重慶飯店」。名物の麻婆豆腐をはじめ、海老のチリソースやフカヒレスープなど王道の中華料理を楽しめます。GW期間は限定ランチコースが用意されています。本館、新館、新館個室、重慶茶樓（食べ放題）があるのでお間違えなく。
混雑・行列を避けるなら午前中から行動を
2026年3月に開業した「BASEGATE（ベースゲート）横浜関内」。話題のスポットなので行ってみたいと計画している方もいらっしゃるのではないでしょうか。朝早い時間帯であれば、混雑を避けられます。
BASEGATE横浜関内で、モーニング営業を行っているのは、「スターバックス（7:00〜）」「The TRATTORIA SALVATORE CAFE（8:00〜）」「ポンパドウル（8:00〜）」「Sarabeth's（9:00〜）」の4店舗です。スーパーマーケット「LINCOS」は8:00から、ホテル「OMO7横浜」内のベーカリーは9:30（宿泊者以外、宿泊者は7:00）から利用できます。
また、横浜中華街での食べ歩きを体験してみたい方も多いと思います。こちらも10:00ごろに到着しておくようにすれば、GW期間中でもさほど待つことなく食べ歩きを楽しめるでしょう。
焼き小籠包で人気の「王府井（ワンフーチン）」は9:30〜、チャンピオン肉まんで人気の「皇朝（コウチョウ）」やパンダまんで人気の「老維新（ローイシン）」は10:00〜と、早くからオープンしている食べ歩き店もあります。
このほか、朝の時間におすすめしたいのが、山下公園。5月6日まで第48回よこはま花と緑のスプリングフェア2026 花壇展が行われており、横浜市内の造園業の方々による約20の花壇と初夏の花々が楽しめます。海をバックに季節の花々が咲き誇る様子は、この時期ならでは。
山下公園内の「ザ・ワーフハウス山下公園」では、9:00からカフェが、10:00から足湯テラスがオープン。レジャーシートの貸し出しとフード、ドリンクがセットになった「ピクニックプラン」も用意されていますので、チェックしてみてください。
ただし、5月3日は山下公園が「ザよこはまパレード」のスタート地点になっており、朝から混雑しますのでお気をつけください。
シニア料金でお得に楽しめる2つのスポット
ここからは、お得なシニア料金が設定されている施設、サービスをピックアップ。
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 2階のオールデイダイニング「コンパス」は、3世代で楽しんでもらいたいとの思いから、62歳以上のシニア料金を設定しています。7月10日まで「てげうまい！九州・宮崎うまかもんフェア」を開催中です。GW期間も予約可能な日時がありますので、予約してお出かけください。
横浜・八景島シーパラダイス（以下、シーパラ）では、全てのチケットにシニア割引（65歳以上）が適用されます。スマホでチケットが表示できる電子チケット「直チケ」を事前に購入しておけば、チケット売場に並ぶ必要がありませんのでおすすめです。
4月17日〜5月7日まで「マツケンまみれゆうえんち」が開催。GW期間中はたいへんなにぎわいですので、時間に余裕を持ってお出かけください。
横浜駅方面からシーパラへ向かう場合、「リムジン＆シーパラきっぷ」がお得で移動が楽です。横浜駅（YCAT）からシーパラまでのリムジンバスの乗車券と横浜・八景島シーパラダイスの「アクアリゾーツパス（水族館の入館券）」、八景島内の指定店舗で使える「クーポン券（500円分）」がセットになっています。リムジンは片道と往復が用意されていますので、チェックしてください。
横浜市民であれば、65歳以上のシニアに向けて配布されている「濱ともカード」の携帯をお忘れなく。横浜市内の1800店以上の加盟店でサービスを受けられます。
いかがでしたか？ GW期間中の混雑を少しでも避けるコツと、お得なシニア割引について紹介しました。参考にして横浜観光をお楽しみください。
(文:田辺 紫（横浜ガイド）)