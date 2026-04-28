SBI証券、ソーシング・ブラザーズと業務提携 上場企業の企業価値向上やスタートアップ成長支援へ
今回の提携では、上場企業に対してM&AやCVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）を活用した成長戦略の立案から、候補先の探索、実行支援、投資後・買収後の成長支援までを一貫して提供する。企業価値向上につながる施策を後押しする狙いだ。
また、スタートアップ企業に対しては、資本政策や提携先開拓、成長資金の調達支援、M&A支援などを通じて、事業拡大や企業価値向上をサポートする。
○両社のネットワーク活用で案件創出へ
両社は、それぞれが持つ顧客基盤やネットワークを活用し、上場企業とスタートアップ双方にとって最適な提携・投資・買収機会の創出も進めるとしている。
SBI証券は幅広い顧客基盤と金融分野の知見を持ち、ソーシング・ブラザーズはM&A支援やCVC運営支援、事業成長支援に強みを持つ。両社は今回の連携を通じて、日本企業の持続的成長とスタートアップエコシステムの発展に貢献していく考えだ。
また、スタートアップ企業に対しては、資本政策や提携先開拓、成長資金の調達支援、M&A支援などを通じて、事業拡大や企業価値向上をサポートする。
○両社のネットワーク活用で案件創出へ
両社は、それぞれが持つ顧客基盤やネットワークを活用し、上場企業とスタートアップ双方にとって最適な提携・投資・買収機会の創出も進めるとしている。
SBI証券は幅広い顧客基盤と金融分野の知見を持ち、ソーシング・ブラザーズはM&A支援やCVC運営支援、事業成長支援に強みを持つ。両社は今回の連携を通じて、日本企業の持続的成長とスタートアップエコシステムの発展に貢献していく考えだ。