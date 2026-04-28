　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月28日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　60(　　　60)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 110(　　 106)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 520(　　 520)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　65(　　　65)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 371(　　 371)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　11(　　　11)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 273(　　 193)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　28(　　　28)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 655(　　 655)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 767(　　 455)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　21(　　　19)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 169(　　 145)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3004(　　1296)
　　　　　 　 　 6月限　　　 54065(　 23251)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　19(　　　 9)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 627(　　 227)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　 6)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1917(　　 647)
　　　　　 　 　 6月限　　　 38293(　 17877)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　17(　　　17)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 138(　　 138)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 221(　　 221)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3713(　　3713)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 276(　　 276)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 171(　　 171)
　　　　　 　 　 6月限　　　 14358(　 14358)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース