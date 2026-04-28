主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月28日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月28日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 60( 60)
TOPIX先物 6月限 110( 106)
日経225ミニ 6月限 520( 520)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 65( 65)
日経225ミニ 6月限 371( 371)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 11( 11)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 273( 193)
TOPIX先物 6月限 28( 28)
日経225ミニ 6月限 655( 655)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 767( 455)
9月限 21( 19)
TOPIX先物 6月限 169( 145)
日経225ミニ 5月限 3004( 1296)
6月限 54065( 23251)
7月限 19( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 627( 227)
9月限 12( 6)
日経225ミニ 5月限 1917( 647)
6月限 38293( 17877)
7月限 17( 17)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 138( 138)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 221( 221)
6月限 3713( 3713)
7月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 276( 276)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 171( 171)
6月限 14358( 14358)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 60( 60)
TOPIX先物 6月限 110( 106)
日経225ミニ 6月限 520( 520)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 65( 65)
日経225ミニ 6月限 371( 371)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 11( 11)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 273( 193)
TOPIX先物 6月限 28( 28)
日経225ミニ 6月限 655( 655)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 767( 455)
9月限 21( 19)
TOPIX先物 6月限 169( 145)
日経225ミニ 5月限 3004( 1296)
6月限 54065( 23251)
7月限 19( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 627( 227)
9月限 12( 6)
日経225ミニ 5月限 1917( 647)
6月限 38293( 17877)
7月限 17( 17)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 138( 138)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 221( 221)
6月限 3713( 3713)
7月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 276( 276)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 171( 171)
6月限 14358( 14358)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース