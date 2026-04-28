aespa・KARINA「日本に来たら…もんじゃ！」意外な素顔を告白『MARK ＆ LONA』新ブランドアンバサダーに就任！
ラグジュアリーゴルフブランド『MARK & LONA（マーク＆ロナ）』は、韓国発のグローバルグループ・aespa（エスパ）のリーダーとして世界的な人気を誇るアーティスト・KARINA（カリナ）を新ブランドアンバサダーに起用。
『MARK & LONA』においては、ブランド史上初となる、女性ブランドアンバサダーの就任となる。
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4月27日（月）、都内で新ブランドアンバサダー就任および新ビジュアル、新CM 公開に合わせ、記者発表会が開かれ、KARINAが登壇。
発表会では、KARINAが最新のウェアを身に纏って登場し、4月28日（火）から順次発売される5つのコレクションのビジュアルが公開された。
日本で必ず食べるのは「もんじゃ焼き」？ 記者発表会で明かした素顔
イベントでは、プライベートな一面を探る質問コーナーも。KARINAが流暢な日本語を披露した。
――アンバサダーに就任された感想を教えてください。
「（お話をいただいたときは）本当に驚きました。もちろんとても嬉しかったですけど、ゴルフウェアをカッコよく着こなせるかという心配もありました。でも、撮影の時もそうですし、出来上がったビジュアルを見たら、私なりにうまくMARK & LONAの新しいイメージを表現できたと思います」
――『MARK & LONA』にどのようなイメージを持っていましたか？
「私の家族がゴルフが好きで、前からいいイメージを持っていました。ラグジュアリーで印象的ですし、素敵なグッズやアイテムがいっぱいあるというイメージをずっと持っていました」
――韓国で行われたCM撮影はいかがでしたか？
「とても楽しく撮影しました。セットにゴルフラウンジを再現した芝があったんですけど、本物の芝を用意していただいて本当にびっくりしました」
――CM撮影ではパターにも挑戦されていましたね。
「初めてパターをしてみました。スタッフさんが姿勢を教えてくださって、できるだけプロのフォームにしようと頑張りました。CMではボールが入りましたが、実際にどうだったかは……秘密です（笑）」
――着用しているゴルフウェアのお気に入りポイントは？
「着心地も楽ですし、本当にいいです。ブラックに炎のようなデザインがあしらわれていて、シルエットもスポーティーで実用性があり、デザインもとてもかっこよくて素敵です」
――日本に来たら必ずやっていること、食べているものは？
「もんじゃ焼きです。海外に行く度に食べるものを決めているんですけど、（日本では）もんじゃ焼きになります」
――最近ご自身の中で流行っていることは？
「本と映画。最近、本を読んだり映画を観たりした後は、必ず記録する習慣をつけています」
――直近の活動やファンへのメッセージをお願いします。
「ちょうど日本でのドームツアーが終わりました。何より京セラドームでの公演を無事に終えられて嬉しいです。日本で公演をする度に、皆さんの熱気を実感します。本当にありがとうございます。7月には日本でのファンミーティングも控えていますし、新しいアルバムもすぐに出ますので、ぜひ聴いてください！」
イベント終盤は、KARINAがパターゴルフに挑戦するコーナーも。
「とても緊張しています！ベストを尽くします」と意気込んだKARINAは、見事カップインを成功させ、会場からは大きな拍手が。
ご褒美として贈られたパターマットを手に、「次はもっと練習して上手な姿をお見せしたい」と意欲を語った。
『MARK & LONA』× KARINAの最新ビジュアルおよび新CM「PLAY ILLUSION」は、公式サイトやSNSで公開中だ。