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YouTubeチャンネル「タオルまるCH【スマホ、PC周辺機器】」が「【愛国心で絶対買え!!】最新完全国産スマホDIGNO SX5について徹底解説」と題した動画を公開した。動画では、市場を席巻する中国製スマートフォンへの懸念に触れつつ、純日本製ブランドである京セラの「DIGNO」シリーズに注目。新作モデル「DIGNO SX5」の圧倒的な耐久性と実用性に焦点を当てている。



動画冒頭、高コスパスマホの多くが中国メーカー製である現状について、「中国製はちょっと怖いからそもそも選択肢にない」といった声があると言及。その代替として、法的に資本的にも完全な日本企業である京セラが製造する「DIGNO」シリーズを紹介した。



中でも2026年3月下旬に発売予定の完全新作「DIGNO SX5」は、法人向けながら個人でも購入可能なモデルだ。本機の最大の特徴として、米国国防総省調達基準であるMIL規格の20項目に準拠している点が挙げられた。「泡ハンドソープの洗浄で端末を清潔に保てる」など厳しい試験をクリアしており、最高レベルの防水防塵・耐衝撃性能を誇る。



さらに、約6.1インチのディスプレイには、軍手を着用したままでも操作可能な「グローブタッチ」や、濡れた状態でも反応する「ウェットタッチ」を搭載。側面にはアプリの即時起動や着信応答が可能な「ダイレクトボタン」を備えるほか、不在着信スヌーズや通話後録音など「かゆいところに手が届くと言える独自機能が盛りだくさん」と解説されている。性能面でも、MediaTek Dimensity 6400を搭載し、8GBメモリと仮想メモリの組み合わせにより「性能的にストレスがかかることはないだろう」と評価された。



価格は前モデルからの推測で5～6万円程度と予想されている。スマートフォンは重要な個人情報が詰まったデバイスであるため、「もっと安全を担保してくれるブランドにした方がいいのかもしれない」との見解も示された。堅牢性と情報セキュリティへの安心感を求めるユーザーにとって、純国産の「DIGNO SX5」は魅力的な選択肢となりそうだ。