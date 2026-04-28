ほっかほっか亭、百貨店初出店・新業態 万博グルメ「ワンハンドBENTO」生春巻き版＆デザート版など新メニュー続々【一覧】
持ち帰り弁当「ほっかほっか亭」（運営：ほっかほっか亭総本部）の進化形となる新業態「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」があす29日、大阪「あべのハルカス近鉄本店」ウイング館地2階 惣菜売場にオープンする。
【写真多数】ワンハンドBENTOさらに進化…生春巻きバージョン＆デザード版も
「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」は、大阪・関西万博で累計22万食を記録した万博グルメ「ワンハンドBENTO」を事業化するもの。「ワンハンドBENTO」は、タイパ重視のニーズに応えるワンハンドスタイルに、十六穀米ベースで食物繊維やミネラルを摂取できる健康価値を両立。“未来ののり弁”として話題を集めた。
今回、あべのハルカス近鉄本店の惣菜エリアがグランドリニューアルされるのにあわせ、常設店舗が登場する。初の百貨店出店ともなり、「ワンハンドBENTO」は百貨店仕様にアップデートされる。
■メニューラインナップ
▼新感覚のヘルシーワンハンドBENTO 生春巻き（要冷蔵）
ライスペーパーで新鮮な野菜や具材を丁寧に巻き上げた、サラダ感覚のワンハンドタイプの生春巻きが新登場。オープンから販売数量限定の新商品。
・ワンハンドBENTO エスニックロール：670円（税込）
2種のカレー（ドライ・キーマ）をベースに、パクチーが鮮烈に香るスパイシーな逸品。ごはん入りの新感覚の生春巻きは、食べ応えもしっかりでランチや、軽食にも最適なボリューム感。1本で、ごはん・ズッキーニやピクルスなどの野菜・たまご・えびなども楽しめる、バランスがととのったワンハンドBENTO。
・ワンハンドBENTO サラダロール：670円（税込）
「きょうは野菜を主役にしっかり食べたい」といったときに最適なサラダロール。ボロニアソーセージの塩味に、オレンジの酸味、さっぱりとしながらもコクのあるチーズソースでおいしく野菜を食べられる。パクチーのアクセントが効き、ヘルシー志向で満足できるワンハンドBENTO。
・ワンハンドBENTO クレープロール：670円（税込）
ホイップ、チョコホイップ、カスタード、つぶあんを重ねた“デザートのオールスター”に、近鉄百貨店が育てる希少ないちご「はるかすまいる」を合わせ、もちもちのクレープ生地で包んだ。和洋の甘みが重なり合う贅沢な味わいを、「はるかすまいる」の濃厚な甘酸っぱさが一層引き立てる。季節のフルーツとの組み合わせを楽しめる、新感覚のワンハンドデザート。
▼万博の感動をもう一度！ワンハンドBENTO 海苔とごはん
・ワンハンドBENTO 海苔弁（鱈の天ぷら）：594円（税込）
ほっかほっか亭の元祖「のり弁当」・万博グルメのメニューをベースに、ふっくらとした鱈の天ぷらを乗せて、百貨店仕様に新たにアレンジ。まろやかな、おかかしょうゆをかけた十六穀米のごはんと贅沢に楽しむ鱈の天ぷら、からしマヨネーズをアクセントにした、新しいのり弁体験を楽しめる。
・ワンハンドBENTO チキン南蛮（梅入り）：756円（税込）
ほっかほっか亭で人気の「チキン南蛮弁当」をベースにした、万博グルメとしても大人気のワンハンドBENTO。黒酢×タルタルソースの濃厚な組み合わせに、食べ応えのあるボリューム感が魅力。ほんのり甘酸っぱいカリカリ梅がおいしさをアップグレード。
・ワンハンドBENTO 和牛（なにわ黒牛）：1188円（税込）
大阪産 銘柄和牛「なにわ黒牛」を使用したすき焼仕立ての和牛と風味豊かなごぼうの天ぷらを合わせた。「なにわ黒牛」は希少価値の高い銘柄で、限られた飲食店舗でのみ味わえる、さっぱりとした脂と肉質のやわらかさが特長の黒毛和牛。肉の旨味を引き立てる、コクのある甘めのすき焼のたれで贅沢に仕上げている。
・ワンハンドBENTO 海老フライ（Wたまご）：756円（税込）
あふれんばかりのゆでたまごと、たまごやきを限界まで詰め込んだ、たまご好きにはたまらないワンハンドBENTO。サクサクの海老フライを乗せ、からしマヨネーズとタルタルソースのコンビネーションがさらに食欲をそそる、ボリューミーな逸品。
・ワンハンドBENTO 根菜きんぴら：540円（税込） ※近日販売予定
シャキシャキのごぼうやにんじんを甘辛く炒めた、ほっかほっか亭のオリジナルきんぴらをたっぷり味わえるヘルシーなワンハンドBENTO。さっぱりとした甘酢れんこんをアクセントに、野菜を効率よく、かつコスパ良くとりたい方へ向けた新提案メニュー。
▼ちょい足しにもぴったり！本格せいろ蒸しシリーズ
・贅沢シュウマイセット（2コ）：201円（税込）
ワンハンドBENTOにちょい足しできるシュウマイセット。国産豚100%の挽肉と国産玉ねぎの甘みに、国産しょうががほんのり香る絶品シュウマイは、自家製のもちもち皮で肉汁を閉じ込め、おいしさもぎゅっと詰まったジューシーな味わい。ひとつひとつ百貨店内のキッチンで蒸し、できたて蒸したての本格シュウマイを楽しめる。
・中華ちまき：1コ280円（税込）
もちっとしたもち米に、ごろごろ具材（鶏肉、しいたけ、たけのこ、ほしえび）がたっぷり入った、本格和風中華ちまき。店内のせいろでひとつひとつ蒸しあげることで、竹の皮の香りがほのかに感じながら、食べ応えのあるボリューム感を堪能できる。
【写真多数】ワンハンドBENTOさらに進化…生春巻きバージョン＆デザード版も
「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」は、大阪・関西万博で累計22万食を記録した万博グルメ「ワンハンドBENTO」を事業化するもの。「ワンハンドBENTO」は、タイパ重視のニーズに応えるワンハンドスタイルに、十六穀米ベースで食物繊維やミネラルを摂取できる健康価値を両立。“未来ののり弁”として話題を集めた。
■メニューラインナップ
▼新感覚のヘルシーワンハンドBENTO 生春巻き（要冷蔵）
ライスペーパーで新鮮な野菜や具材を丁寧に巻き上げた、サラダ感覚のワンハンドタイプの生春巻きが新登場。オープンから販売数量限定の新商品。
・ワンハンドBENTO エスニックロール：670円（税込）
2種のカレー（ドライ・キーマ）をベースに、パクチーが鮮烈に香るスパイシーな逸品。ごはん入りの新感覚の生春巻きは、食べ応えもしっかりでランチや、軽食にも最適なボリューム感。1本で、ごはん・ズッキーニやピクルスなどの野菜・たまご・えびなども楽しめる、バランスがととのったワンハンドBENTO。
・ワンハンドBENTO サラダロール：670円（税込）
「きょうは野菜を主役にしっかり食べたい」といったときに最適なサラダロール。ボロニアソーセージの塩味に、オレンジの酸味、さっぱりとしながらもコクのあるチーズソースでおいしく野菜を食べられる。パクチーのアクセントが効き、ヘルシー志向で満足できるワンハンドBENTO。
・ワンハンドBENTO クレープロール：670円（税込）
ホイップ、チョコホイップ、カスタード、つぶあんを重ねた“デザートのオールスター”に、近鉄百貨店が育てる希少ないちご「はるかすまいる」を合わせ、もちもちのクレープ生地で包んだ。和洋の甘みが重なり合う贅沢な味わいを、「はるかすまいる」の濃厚な甘酸っぱさが一層引き立てる。季節のフルーツとの組み合わせを楽しめる、新感覚のワンハンドデザート。
▼万博の感動をもう一度！ワンハンドBENTO 海苔とごはん
・ワンハンドBENTO 海苔弁（鱈の天ぷら）：594円（税込）
ほっかほっか亭の元祖「のり弁当」・万博グルメのメニューをベースに、ふっくらとした鱈の天ぷらを乗せて、百貨店仕様に新たにアレンジ。まろやかな、おかかしょうゆをかけた十六穀米のごはんと贅沢に楽しむ鱈の天ぷら、からしマヨネーズをアクセントにした、新しいのり弁体験を楽しめる。
・ワンハンドBENTO チキン南蛮（梅入り）：756円（税込）
ほっかほっか亭で人気の「チキン南蛮弁当」をベースにした、万博グルメとしても大人気のワンハンドBENTO。黒酢×タルタルソースの濃厚な組み合わせに、食べ応えのあるボリューム感が魅力。ほんのり甘酸っぱいカリカリ梅がおいしさをアップグレード。
・ワンハンドBENTO 和牛（なにわ黒牛）：1188円（税込）
大阪産 銘柄和牛「なにわ黒牛」を使用したすき焼仕立ての和牛と風味豊かなごぼうの天ぷらを合わせた。「なにわ黒牛」は希少価値の高い銘柄で、限られた飲食店舗でのみ味わえる、さっぱりとした脂と肉質のやわらかさが特長の黒毛和牛。肉の旨味を引き立てる、コクのある甘めのすき焼のたれで贅沢に仕上げている。
・ワンハンドBENTO 海老フライ（Wたまご）：756円（税込）
あふれんばかりのゆでたまごと、たまごやきを限界まで詰め込んだ、たまご好きにはたまらないワンハンドBENTO。サクサクの海老フライを乗せ、からしマヨネーズとタルタルソースのコンビネーションがさらに食欲をそそる、ボリューミーな逸品。
・ワンハンドBENTO 根菜きんぴら：540円（税込） ※近日販売予定
シャキシャキのごぼうやにんじんを甘辛く炒めた、ほっかほっか亭のオリジナルきんぴらをたっぷり味わえるヘルシーなワンハンドBENTO。さっぱりとした甘酢れんこんをアクセントに、野菜を効率よく、かつコスパ良くとりたい方へ向けた新提案メニュー。
▼ちょい足しにもぴったり！本格せいろ蒸しシリーズ
・贅沢シュウマイセット（2コ）：201円（税込）
ワンハンドBENTOにちょい足しできるシュウマイセット。国産豚100%の挽肉と国産玉ねぎの甘みに、国産しょうががほんのり香る絶品シュウマイは、自家製のもちもち皮で肉汁を閉じ込め、おいしさもぎゅっと詰まったジューシーな味わい。ひとつひとつ百貨店内のキッチンで蒸し、できたて蒸したての本格シュウマイを楽しめる。
・中華ちまき：1コ280円（税込）
もちっとしたもち米に、ごろごろ具材（鶏肉、しいたけ、たけのこ、ほしえび）がたっぷり入った、本格和風中華ちまき。店内のせいろでひとつひとつ蒸しあげることで、竹の皮の香りがほのかに感じながら、食べ応えのあるボリューム感を堪能できる。