川崎麻世、妻がホームパーティで振る舞った火鍋を公開「大満足でした」

俳優の川崎麻世が27日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんが友人宅でのホームパーティで火鍋を振る舞ったことを報告した。

この日、川崎は「昨日は朝から妻と買い物」と切り出し、野菜のマルシェや中国食品専門店などを巡ったことを報告。その後、花音さんが「夜にお邪魔する友人宅でのホームパーティーの為に食事を仕込んでくれました」と明かした。

続けて、準備された食材として「マッシュルームを一箱」と箱いっぱいのマッシュルームや「もずくを10キロ！？」と驚くほどの量のもずくの写真を公開。「ふざけ過ぎてない！？」「この量は普通の家庭にはない」とその豪快さに驚いた様子でコメントした。

そして、友人宅では「2食鍋まで友人宅に持ち込んで火鍋を頂きました」と報告し「左がトマト鍋 右が薬膳中華鍋です」と本格的な鍋を紹介。「さつまいものデンプンで作った極太春雨はもちもちで食感が良くて大人気」だったといい、〆には「たまご雑炊にして〆ました」と明かした。

最後に、参加者からは大好評だったといい「皆さんが喜んでくれた」「義母も友達夫妻達も大満足でした」と嬉しそうにつづり、ブログを締めくくった。