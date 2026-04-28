演歌歌手の藤あや子（64）が26日、ブログを更新。「幸せを感じますね」と心境をつづった、品数豊富な2人分の“おうちごはん”を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】藤あや子、夫婦の乾杯ショット＆2人分の食卓

2017年4月9日のブログで再婚したことを発表した藤。お相手は24歳年下で、2026年3月30日のブログでは「感謝。結婚9周年を迎えさせていただきました。あの日からずっと変わらず、1度もケンカすることもなくお互いを思いやる気持ちで日々を過ごしております。これからも、そんな奇跡のようなありがたい日々を重ねていきたいと思います」と、結婚記念日を祝った乾杯ショットも投稿していた。ほかにも「ご主人様も元気モリモリです！」「豪華！！」などの反響が寄せられた“おうちごはん”もたびたび披露してきた。

2人分の“おうちごはん”披露に反響

4月26日は「大切な日常」と題したブログを投稿。「豚ロースしょうが焼き」「目玉焼き」「銀鱈西京漬け」「しじみの味噌汁」など、品数豊富な料理が並ぶ2人分の“おうちごはん”を披露し、「おうちでゆっくりと頂くご飯は幸せを感じますね」と、何げない日常の幸せに思いをつづった。

この投稿には、「こ、これ、おうちのご飯？ すごい美味そう、食べたい！！」「さすがあや子シェフですね！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）