【ONE】ロッタン、計量クリアで会場から喝采 武尊もクリアでタイトルマッチは正式に実施へ
あす29日に開催の『ONE SAMURAI 1』（有明アリーナ）のメインで行われるフライ級キックボクシング暫定王座決定戦で対戦するロッタンと武尊が、28日に行われた前日計量をともにクリアした。これにより、タイトルマッチが実施されることも正式決定した。武尊の引退試合となるこの試合を含む本大会は、U-NEXTで全試合ライブ配信（加入者は追加料金なし）、地上波のフジテレビで午後10時から数試合がディレイ放送される。
【動画】ロッタン、計量クリアで会場から喝采 武尊もクリアでタイトルマッチは正式に実施へ
ロッタンは本戦を前に、ONEと契約について裁判に発展していることが明らかとなっていた。試合直前のトラブルでコンディション作りを不安視する声も多かったが、ロッタンは体重とハイドレーションテストを無事にクリアすると、計量会場から大きな拍手喝采が送られた。
ロッタンより先に武尊も計量＆ハイドレーションをクリアしており、両者ともあとは試合のゴングを待つのみとなった。なお、きょう午後5時から公開計量＆フェイスオフが行われる。
●『ONE SAMURAI 1』4月29日／有明アリーナ
・U-NEXT独占ライブ配信
後1：15配信開始／後1：30開演予定
・フジテレビ
『ONE SAMURAI 1 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜』
後10：00〜後11：24
ロッタンは本戦を前に、ONEと契約について裁判に発展していることが明らかとなっていた。試合直前のトラブルでコンディション作りを不安視する声も多かったが、ロッタンは体重とハイドレーションテストを無事にクリアすると、計量会場から大きな拍手喝采が送られた。
ロッタンより先に武尊も計量＆ハイドレーションをクリアしており、両者ともあとは試合のゴングを待つのみとなった。なお、きょう午後5時から公開計量＆フェイスオフが行われる。
●『ONE SAMURAI 1』4月29日／有明アリーナ
・U-NEXT独占ライブ配信
後1：15配信開始／後1：30開演予定
・フジテレビ
『ONE SAMURAI 1 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜』
後10：00〜後11：24