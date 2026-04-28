【羽田盃】JRAフィンガーは7枠11番…ダート三冠初戦
4月29日（水）に大井競馬場で行われる、羽田盃（Jpn1・3歳・ダ1800m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭。今年は大きく抜けた存在は見当たらない。混戦模様のダート三冠競走初戦は20時05分。
1枠1番
トリグラフヒル
牡3・57.0・松山弘平
大久保龍志・栗東
2枠2番
リアライズグリント
牡3・57.0・坂井瑠星
矢作芳人・栗東
3枠3番
サンラザール
牡3・57.0・矢野貴之
藤田輝信・大井
3枠4番
ディアシンバ
牡3・57.0・吉井章
鈴木啓之・大井
4枠5番
デンテブリランテ
牡3・57.0・藤田凌
阪本一栄・大井
4枠6番
ロウリュ
牡3・57.0・吉原寛人
森下淳平・大井
5枠7番
モコパンチ
牡3・57.0・秋元耕成
矢野義幸・船橋
5枠8番
サイカンサンユウ
牡3・57.0・安藤洋一
坂井英光・大井
6枠9番
エンドレスソロウ
牡3・57.0・石川倭
坂井英光・大井
6枠10番
デーレーシトロン
牡3・57.0・本橋孝太
鈴木義久・川崎
7枠11番
フィンガー
牡3・57.0・戸崎圭太
田中博康・美浦
7枠12番
アイリーズ
牡3・57.0・見越彬央
小久保智・浦和
8枠13番
ロックターミガン
牡3・57.0・西村淳也
石坂公一・栗東
8枠14番
アヤサンジョウタロ
牡3・57.0・野畑凌
齊藤敏・船橋