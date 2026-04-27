「おしゃれだね」って褒められそう♡【ハニーズ】40・50代の春夏に♡「高見えスカート」

ふんわりとしたシルエットで、コーデに華やかさをプラスできるスカート。大人の着こなしにマッチする、高見えデザインを【ハニーズ】で発見しました！ 季節感のある素材も魅力です。シンプルなワンツーコーデもおしゃれに決まりそうだから、ぜひチェックしてみて。

繊細レースのティアードが華やかな主役級スカート

【ハニーズ】「レースティアードスカート」\3,980（税込）

高見えする繊細なレースの華やかさと、爽やかなビビッドカラーがパッと目を引くスカート。シンプルなTシャツと合わせるだけで、コーデが即おしゃれに決まりそうです。裏地がついているので気兼ねなく穿けて、ウエストがゴムなので楽ちんなのも嬉しいポイント。

ふわっと軽やかなチュールロングスカート

【ハニーズ】「ロングスカート」\2,980（税込）

透け感があって軽やかなスカート。たっぷりのギャザーから生まれるふんわりシルエットが魅力で、好印象を得られそう。シックなカラー展開だから、大人が甘さ控えめに穿きやすいのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。