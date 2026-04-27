映画『響け！ユーフォニアム』冒頭の映像公開 星野源「恋」吹奏楽カバーした演奏シーン収録
24日より公開中のアニメ映画『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の冒頭シーンがYouTubeにて公開された。星野源の「恋」を吹奏楽カバーした演奏シーンも収録されており、精巧な楽器や、運指までぴったりと合った作画となっている。
【動画】星野源「恋」カバーした演奏シーン！映画『響け！ユーフォニアム』冒頭映像
今回公開された冒頭映像では、本作の主人公・黄前久美子が憧れの先輩・田中あすかから、本作のタイトルにもなっている楽曲「響け！ユーフォニアム」の譜面が書かれたノートを受け取った日の記憶とともにユーフォニアムを演奏するシーンが、新規カットとして印象的に描かれている。
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。
そして『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前後編で堂々の完結となり、週末全国興行成績ランキングでは4位にランクインし、公開直後からさらなる注目を集めている。
【動画】星野源「恋」カバーした演奏シーン！映画『響け！ユーフォニアム』冒頭映像
今回公開された冒頭映像では、本作の主人公・黄前久美子が憧れの先輩・田中あすかから、本作のタイトルにもなっている楽曲「響け！ユーフォニアム」の譜面が書かれたノートを受け取った日の記憶とともにユーフォニアムを演奏するシーンが、新規カットとして印象的に描かれている。
そして『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前後編で堂々の完結となり、週末全国興行成績ランキングでは4位にランクインし、公開直後からさらなる注目を集めている。
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