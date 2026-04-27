【中継】ヴェルカ地区優勝「記念グッズを販売」スタジアムシティにもお祝い看板を設置《長崎》
歓喜に沸いた、ヴェルカのB1西地区優勝。
ホーム拠点の長崎スタジアムシティの様子はいかがでしょうか。
※詳しくは動画をご覧ください
（小林勇大アナウンサー）
長崎スタジアムシティも、祝福ムード一色となっています。2階には、B1西地区優勝を祝う看板が設置されました。
まちが一体となって祝福する様子に、改めてB1西地区優勝のうれしさがこみ上げてきます。
私は、25日26日の名古屋で行われたアウェーゲームを取材してきました。
試合直前、ヴェルカの優勝が会場でアナウンスされると、ヴェルカのブースターはもちろんですが、驚くことに「ファイティングイーグルス名古屋」のブースターからも大きな拍手が巻き起こり、会場全体が祝福ムードに包まれていました。
ただ 試合で勝利をおさめて喜びに浸る選手たちに対し、モーディHCが「切り替えていこう」と引き締めを図った場面は印象的でした。
ヴェルカは、西地区と東地区の両地区を合わせたB1、26チームの中での1位が確定しています。
ここスタジアムシティでは、優勝を祝う幟もお目見えし、記念グッズの販売が始まりました。
スタジアムシティ3階にある、公式グッズ販売の「フラッグシップストア」では、25日から記念グッズが発売しましたが、キャップ以外は早くも完売しています。
現在はＴシャツやタオルなど、インターネットでの受注販売を受け付けているそうです。
来月7日から始まるチャンピオンシップ。
準々決勝と準決勝は、ホームゲーム開催が決まっていますから、身につけて応援しましょう。