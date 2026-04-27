歓喜に沸いた、ヴェルカのB1西地区優勝。

ホーム拠点の長崎スタジアムシティの様子はいかがでしょうか。

※詳しくは動画をご覧ください

（小林勇大アナウンサー）

長崎スタジアムシティも、祝福ムード一色となっています。2階には、B1西地区優勝を祝う看板が設置されました。

まちが一体となって祝福する様子に、改めてB1西地区優勝のうれしさがこみ上げてきます。

私は、25日26日の名古屋で行われたアウェーゲームを取材してきました。

試合直前、ヴェルカの優勝が会場でアナウンスされると、ヴェルカのブースターはもちろんですが、驚くことに「ファイティングイーグルス名古屋」のブースターからも大きな拍手が巻き起こり、会場全体が祝福ムードに包まれていました。

ただ 試合で勝利をおさめて喜びに浸る選手たちに対し、モーディHCが「切り替えていこう」と引き締めを図った場面は印象的でした。

ヴェルカは、西地区と東地区の両地区を合わせたB1、26チームの中での1位が確定しています。

ここスタジアムシティでは、優勝を祝う幟もお目見えし、記念グッズの販売が始まりました。

スタジアムシティ3階にある、公式グッズ販売の「フラッグシップストア」では、25日から記念グッズが発売しましたが、キャップ以外は早くも完売しています。

現在はＴシャツやタオルなど、インターネットでの受注販売を受け付けているそうです。

来月7日から始まるチャンピオンシップ。

準々決勝と準決勝は、ホームゲーム開催が決まっていますから、身につけて応援しましょう。