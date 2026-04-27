太田光、花澤香菜と濃密な対談 radikoオリジナル番組第4弾
radikoサービス開始15周年を記念したオリジナルポッドキャスト番組「太田光と15人のしゃべり手」第4回が、27日より配信された。ゲストには、文化放送「明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？」で18年にわたりパーソナリティーを務めてきた声優・花澤香菜が登場。かねてより爆笑問題のファンを公言している花澤が、太田と約1時間にわたる濃密な対談を繰り広げた。
【番組カット】太田光、花澤香菜と濃密な対談
番組では、“最古のアニメオタク”を自称する太田が、昭和から令和に至るまでのアニメ作品の魅力を熱弁。数々の人気作で活躍する花澤とのトークは、キャラクターの表現や細部にわたる作品の奥深さといったディープな話題にも発展。さらに、花澤香菜のラジオ番組でのエピソードやプライベートにまつわる話まで、多彩なテーマで盛り上がる充実の内容となっている。
当番組はradiko15周年PR大使でもある太田が、各ラジオ局を代表する人気パーソナリティーをゲストに迎え、「ラジオ」をテーマに対談を繰り広げる特別企画。第1回では、ニッポン放送からナインティナイン・岡村隆史、第2回はJ-WAVEからクリス・ペプラー、第3回ではTBSラジオからジェーン・スーが出演し、それぞれのラジオに対する思いを語った。
番組では、“最古のアニメオタク”を自称する太田が、昭和から令和に至るまでのアニメ作品の魅力を熱弁。数々の人気作で活躍する花澤とのトークは、キャラクターの表現や細部にわたる作品の奥深さといったディープな話題にも発展。さらに、花澤香菜のラジオ番組でのエピソードやプライベートにまつわる話まで、多彩なテーマで盛り上がる充実の内容となっている。
当番組はradiko15周年PR大使でもある太田が、各ラジオ局を代表する人気パーソナリティーをゲストに迎え、「ラジオ」をテーマに対談を繰り広げる特別企画。第1回では、ニッポン放送からナインティナイン・岡村隆史、第2回はJ-WAVEからクリス・ペプラー、第3回ではTBSラジオからジェーン・スーが出演し、それぞれのラジオに対する思いを語った。