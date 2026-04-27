女優戸田恵梨香（37）が、26日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。過去の占い結果について尋ねた。

番組冒頭で、占師の彌彌子さんに聞きたいことをスタッフから尋ねられると、「昔、（占い師の）ゲッターズ（飯田）さんに『38歳で一度死にます』って言われて、今なんですね。いよいよそのときがきてるぞ！ っていうワクワク感はあって。気持ち的に何か落ちてしまうことなのかなっていう風に自分の中では捉えていて。今年がどういう年になるのかっていうのがちょっと気になってるところです」。

そして彌彌子さんに「ゲッターズさんに『38歳で一度死にますね』って言われたんですよ。で、『そのあとブレークするから大丈夫です』とか言われたんですけど。私、死にますか？」と尋ねた。

彌彌子さんが「いや…死なないですね」と答えると、戸田は笑顔。彌彌子さんは「こっち（ホロスコープ占い）でみると死なないですね。ただ…38歳で悲しいお別れみたいな、何かそういう時期は入ってくるかもしれなくて。何か自分の中で、生というものを考えさせられるような、何かがちょっと起こってもおかしくないのがこの時期」と伝えた。

目を閉じ、しばらく考え込んだ戸田は「うん…分かる気がします」。彌彌子さんが「それはゲッターズさんの言うところの、もしかしたら一度死ぬみたいな…」と話すと、戸田は「精神的な落ち込み？」と続けた。彌彌子さんは「それを乗り越えて生まれ変わるみたいなのはあってもおかしくはないのがこの時期」と伝えると、戸田は「わかりました」とうなずいた。