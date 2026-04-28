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大阪ガスの高収益の正体は不動産やITなどの「非エネルギー事業」だった。売上で勝る東京ガスを利益で圧倒する事業構造

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ【決算解説】」が「なぜ大阪ガスは「売上が少ない」のに「利益で圧勝」できるのか？秘密は従業員の半分が所属する“謎の部門”」を公開した。動画では、東西の大手ガス会社である東京ガスと大阪ガスの決算を徹底比較し、売上規模で劣る大阪ガスが純利益で東京ガスを圧倒している驚きの理由を解説している。



動画ではまず、地下に張り巡らされたガス導管の長さを紹介し、両社ともに地球1周を超える規模のインフラを抱えている事実を提示した。続いて売上高を比較すると、約2兆6368億円の東京ガスが、約2兆690億円の大阪ガスを上回っている。しかし、純利益に目を向けると、東京ガスの約741億円に対し、大阪ガスは約1344億円と約1.8倍の差をつけ、利益率でも2倍以上高いことが明かされた。



この「規模と利益の逆転」の背景として、動画は大阪ガスの特殊な人員配置に着目している。「全従業員の約半数もの人員が、このエネルギー関連以外の事業に集中している」と指摘。実は大阪ガスは、不動産開発やITシステム開発、化学メーカーといった多角的な事業をグループ内に抱えている。これらの非エネルギー事業は売上全体の16%に過ぎないが、海外事業と合わせると会社全体の利益の半数以上となる約1000億円を稼ぎ出す高収益部門となっている。



一方の東京ガスは、首都圏の強固な顧客基盤を活かし、売上の大半をエネルギー関連事業に依存する集中型の戦略をとっている。天然ガスの輸入に関しても、調達先を分散させてリスクヘッジを図るなど、エネルギー事業の安定化に努める。また、財務戦略においても両社の違いは明白だ。自己資本比率が高く手堅い財務体質の大阪ガスに対し、東京ガスは借入を積極的に活用している。さらに、株主への還元姿勢についても言及され、稼いだ利益の2倍以上を還元してROEの向上を狙う東京ガスと、安定的な配当を続ける大阪ガスの対照的な方針が語られた。



「安定性を重視した分散型と、規模を活かした集中型という対照的な姿が見えてくる」と動画は結論付ける。私たちが毎日使うガスの裏側で、両社がそれぞれ異なるビジネスモデルで利益を生み出している事実を学べる、知的好奇心を満たす内容となっている。