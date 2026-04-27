ももクロ高城れに、グローグーとともに登場「亡くなった愛猫にそっくり」
ももいろクローバーZの高城れにが27日、都内で行われた「映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町お披露目イベント」に登場した。
【写真】グローグーをぎゅっと抱きしめて離さない高城れに
今年のバレンタイン企画ではチョコレートアート映像のナレーションを務めた高城は、「歴史が長い分、なかなか手を出せずにいたんですが、お仕事で関わらせていただいたことをきっかけにどっぷりハマりました」と「スター・ウォーズ」の世界観に魅了されたきっかけを話す。
大好きなキャラクターだというグローグーとともに登場した高城。「昨年、12年間飼っていた愛猫が亡くなってしまって、絶望の中にいた私と出会ってくれたのがグローグーでした。グローグーを見た瞬間に、飼っていた愛猫にそっくりだと思って、そこから調べていくうちに、どんどんハマってしまって。今では推しの一人です！」と好きになった理由を明かす。
「黒目がちなところだったり、いたずら好きなところがリンクしている」といい、最近飼い始めたという新たな愛猫も「なんでも食べちゃうところがグローグーとリンクしているんです（笑）」と笑みを浮かべた。
5月22日に日米同時公開となる「スター・ウォーズ」劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。それを記念して“聖地”として愛される有楽町にて、きょう27日より期間限定で【映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町】が開催される。
イベントには尾上松也、野口聡一氏も参加した。
【写真】グローグーをぎゅっと抱きしめて離さない高城れに
今年のバレンタイン企画ではチョコレートアート映像のナレーションを務めた高城は、「歴史が長い分、なかなか手を出せずにいたんですが、お仕事で関わらせていただいたことをきっかけにどっぷりハマりました」と「スター・ウォーズ」の世界観に魅了されたきっかけを話す。
「黒目がちなところだったり、いたずら好きなところがリンクしている」といい、最近飼い始めたという新たな愛猫も「なんでも食べちゃうところがグローグーとリンクしているんです（笑）」と笑みを浮かべた。
5月22日に日米同時公開となる「スター・ウォーズ」劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。それを記念して“聖地”として愛される有楽町にて、きょう27日より期間限定で【映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町】が開催される。
イベントには尾上松也、野口聡一氏も参加した。