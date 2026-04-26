iri、デビュー10周年記念ライブをぴあアリーナMMで開催
iriがデビュー10周年を記念したワンマンライブ＜iri 10th Anniversary LIVE “Period”＞を今年10月22日(木)にぴあアリーナMMにて開催する事が決定した。
本公演は、iriにとって10周年の集大成とも言えるライブとなる予定。チケットは本日20時からiri OFFICIAL MEMBER SITE「Wavy Club」での先行受付が開始される。
そのほかのiriのインフォメーションはiriオフィシャルHPにて。
■＜iri 10th Anniversary LIVE “Period”＞
2026年10月22日(木)ぴあアリーナMM
OPEN 18:00/ START 19:00
問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
〇チケット
料金：前売り
全席指定席9,300円(税込み)
★オフィシャルメンバーズサイト「Wavy Club」チケット先行
詳細・申し込み https://iri-fc.com/
受付期間： 4月26日(日)20:00〜5/10（日）23:59
※当落発表：5月13日(水)12:00
※入金期間：5月13日(水)12:00〜5月16日(土)21:00
・電子チケットのみのお取り扱いとなります
・枚数制限一人4枚
・チケット分配可能
・営利目的の転売禁止
・未就学児入場不可
◾️＜iri 10th Anniversary LIVE “DoT”＞
2026年
6月7日（日）Zepp Haneda (TOKYO)
OPEN 17:00/ START 18:00
問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
6月12日（金）Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424
6月14日（日）Zepp Osaka Bayside
OPEN 17:00/ START 18:00
清水音泉 06-6357-3666
6月19日（金）Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
6月28日（日）Zepp Sapporo
OPEN 17:00/ START 18:00
問い合わせ：WESS info@wess.co.jp
7月3日（金）KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
関連リンク
◆iri オフィシャルサイト
◆iri デビュー10周年特設サイト