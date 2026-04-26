ROOMIE 2024年9月14日掲載の記事より転載

決して目立つ存在ではないけれど、日々に欠かせないアイテムがいくつかあります。

無印良品の隠れた逸品、ポリプロピレンつなげて使えるピルケースもそのひとつ。

出合ってからこれ一択

Photo: sato

数年前、無印良品の店舗で買い物中についで買いしたのが、「ポリプロピレンつなげて使えるピルケース」。

旅行前だったこともあり、サプリメントを携帯するケースが欲しかったことを思い出し購入しました。

Photo: sato

ピルケースってどれも同じかと思っていたのですが、やっぱり無印良品さん、考えられています。

購入してからこれ一択。

旅行の時もふだんのお出かけでも、欠かせないアイテムになっています。

7連結で着脱も可能

Photo: sato

小さなケースが7つ連結された状態で売っています。

週のはじめに1週間分の薬をセットしておけば、飲み忘れを防げますね。

Photo: sato

上から下へスライドさせることでかんたんに着脱可能。

Photo: sato

ケース1つ1つのサイズは外寸で、約30×20×20mmとかなりミニサイズ。

Photo: sato

1ケースに、小さめの錠剤なら10錠、カプセル状のサプリメントなら3個入りました。

荷物はなるべく少なくしたい派なので、ふだんは取り外して使用することがほとんどです。

バラせるってこんなに便利

Photo: sato

常飲している薬はなく、毎日飲むのはビタミンのサプリメントぐらい。

サプリメントなので必ず飲まなければいけないことはないのですが、紫外線を浴び過ぎた時や朝飲み忘れたという時、外出先でも飲むことができるので安心感があります。

Photo: sato

バラせることでスペースも最小限で済むため、サプリメントを持ち歩く習慣ができました。

もちろん体調を崩して薬を携帯しなければならない場合にも。

Photo: sato

また旅行の時は、必要な分だけ外して持っていくことができます。

小物類の収納やスパイスも

Photo: sato

旅行時のもうひとつの使い方がアクセサリーケースとして。

紛失しやすいピアスや指輪も、これに入れておけばポーチで迷子になりません。

Photo: sato

思ったより大ぶりのピアスも入りました。

キャンプの時には、即席のスパイスケースにも早変わり。

Photo: sato

なんとなくの思いつきでコレに入れたのですが、少量ずつをラップに包んでいた以前に比べて使いやすさもテンションも雲泥の差。

ちなみに液体はNGとのこと。スパイスも粉状のものは念のため避けました。

手芸などの細かいパーツを分けて収納したい場合にも良さそう。

Photo: sato

みなさんが収納したいモノにも、ポリプロピレンつなげて使えるピルケースが使えるかもしれません。