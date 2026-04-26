◇高校野球春季四国大会1回戦 高知商5―3阿南光（2026年4月25日 むつみスタジアム）

四国大会が開幕し、高知商は阿南光（徳島）を5―3で下して初戦を突破した。プロ注目の最速148キロ右腕・北添颯志投手（3年）が3失点（自責1）完投勝利で貢献した。

阪神・藤川監督の母校に現れた大型右腕が、高卒でのプロ入りへ存在感を示した。高知商の北添が今春選抜出場校から8三振を奪う完投勝利。直球は自己最速から5キロ遅い143キロと「火の玉」は体現できずとも、得意のスプリットは藤川先輩を彷彿（ほうふつ）させるほどに鋭く落ちた。「落ち球でカウントを整えられたことが良かったです」。NPB6球団11人のスカウトの前で地区大会初勝利を挙げた。

藤川監督や鹿取義隆（元巨人、西武）、中西清起（元阪神）ら好投手を輩出し、甲子園通算37度の出場を数える伝統校に新星が現れた。聖地出場は18年夏を最後に遠ざかる中、「明徳義塾や高知中央を倒す」と進学を決意。1メートル82、79キロの恵まれた体格を誇る一方、鋭い変化球など手先の器用さも武器としプロ注目投手に成長した。

同校から直接ドラフト指名を受ければ、1998年阪神ドラフト1位の藤川球児以来28年ぶり。「プロ志望届を出すつもりです」と胸の内を明かした。ソフトバンクの大本将吾スカウトは「スケール感のある投手。上積みが楽しみ」と期待した。 （河合 洋介）

◇北添 颯志（きたぞえ・そうし）2008年（平20）7月18日生まれ、高知県佐川町出身の17歳。小2から佐川ガッツで野球を始め、小5から投手転向。佐川中では軟式野球部に所属。高知商では1年夏に背番号11でベンチ入りし、2年秋から背番号1。1メートル82、79キロ。右投げ右打ち。