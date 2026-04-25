暑さが本格化する前にすませておきたい「エアコン掃除」。特別な道具を使わず、家庭でできる掃除術と、知っておきたいNGポイントを紹介します。解説してくれるのは、クリンネスト1級のせのお愛さん。GWに点検しておくのもおすすめです。

エアコン掃除は「無理なくできる範囲」まで

家庭で行うエアコン掃除の基本は、「無理なく手入れができる範囲まで」にとどめることが大切です。本体の外側、フィルター、吹き出し口の手前など、「見えるところ・手の届くところ」のみ掃除するようにしてください。

【写真】家庭でできる！軍手を使ったエアコン掃除

家庭でできるエアコン掃除の方法

コンセントを抜いてから、掃除を始めます。まずは、ハンディワイパーや固くしぼった布で、本体外側のホコリを優しくふき取ります。

次に、フィルターを取り外し、掃除機で丁寧にホコリを吸い取ります。目づまりを防ぐため、ホコリのついている面から吸い取るのがポイント。

汚れが気になる場合は水洗いを。ブラシで強くこすると破れてしまう恐れがあるため、やわらかいスポンジやハケで優しく洗ってください。洗ったあとはしっかり乾燥させてから戻します。

吹き出し口は、除菌シートで見える範囲の汚れをふき取ります。軍手に除菌スプレーを吹きかけ、指先でなぞるようにふくと、細かい部分の汚れも取りやすくなりますよ。いずれも奥まで無理に触らず、見える範囲にとどめることがポイントです。

家庭でのエアコン掃除「これはNG」

市販のスプレーを内部に吹きかけたり、部品を無理に分解したりするのは避けましょう。見えない部分の汚れまで落とそうとすると、かえってカビを広げてしまったり、故障の原因になったりすることがあります。

内部のクリーニングは専門的な知識や技術が必要なため、自分で対応しようとせず、プロに任せる方が安心です。下記があてはまる場合は、無理をせず専門業者に相談してください。

・掃除をしてもにおいが消えない

・効きが悪い

・吹き出し口の奥に黒い汚れが見える

エアコン掃除は、すべて自分で行おうとせず、家庭でできる範囲を知っておくことが大切だと考えています。暑さが本格化する前に、点検してみてくださいね。

※ ここで紹介している掃除道具や洗剤のなかには、建材や設備機器によって使用してはいけないものが含まれている場合があります。建材や設備機器の取扱説明書、また、掃除道具と洗剤の注意書きを事前に確認してから、使用してください。各種洗剤を使用する際には、ゴム手袋を着用してください。