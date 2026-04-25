11号はアルバレスに並ぶMLBトップ…年間68HRペース

【MLB】Wソックス 5ー4 ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのナショナルズ戦でメジャートップタイとなる11号ソロを放った。驚異的なペースでアーチを量産する若き大砲に対し、地元ファンから再契約を望む声が殺到。しかし、試合前にGMが発した言葉にシカゴ市民はそわそわ。「早く契約延長して」と懇願している。

1点ビハインドで迎えた4回の第2打席で快音を響かせた。元巨人の右腕マイコラスがカウント1-2から投じた外角のチェンジアップを捉えた。体勢を崩され、片手でスイングするような形だったが右翼席へ着弾。打球速度104.0マイル（約167.4キロ）、飛距離415フィート（約126.5メートル）、角度33度の特大弾だった。

この一発でヨルダン・アルバレス外野手に並ぶメジャー最多の11本塁打となった。3・4月の本塁打数でも早くも球団月間記録に並んでいる。一時は不振に陥ったものの、直近7試合では打率.448、6本塁打、長打率1.069と絶好調だ。年間68本塁打という規格外のペースでチームを強力に牽引している。

圧倒的な打棒を見せつける主砲の去就に、早くも大きな注目が集まっている。複数の米メディアによれば、試合前に取材に応じたクリス・ゲッツGMはいまのところ村上と契約延長についての話し合いを行っていないと明言したという。村上が今後も活躍すればするほど市場価値は高まるばかり。2年後にはFAとなり、流出する可能性もある。

現状は弱いホワイトソックス。ファンからは悲痛の声が寄せられた。「アブレイユが延長するのに6年かかった。今の村上もそれが一番近いキャリアパスだと思う」「早く契約延長して」「ムラカミ、最後までシカゴにいてお願いだよ」「トレードされる」「8月までにいなくなる」「彼が望む金額をいくらでも払ってくれ」「パドレスだ」など、残留を願う反応だけでなく退団を予想するファンもいた。（Full-Count編集部）