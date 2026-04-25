サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」でエースとして活躍し、2011年W杯優勝に貢献した澤穂希さん（47）が25日放送のBS日テレ「森田健作アワー 人生ケンサク窓」（土曜前9・00）にゲスト出演し、夫の福島ユナイテッドFC取締役副社長・辻上裕章氏（49）と9歳の長女への思いを語った。

辻上氏とは2015年8月に結婚。「この人とだったら何かあっても2人で乗り越えていける」と考えて結婚を決めたといい、「夫の方が逆に大変だったと思う。自分を奥さんにするって、相当サッカー界などからいろいろなことを言われるだろうし…だから自問自答を何度も繰り返したって言ってました」と笑いながら振り返る。「でも私が、2人なら必ず乗り越えていけると思うと言った一言が大きな決め手だったとは言っていました」と明かした。

夫婦関係について「いい意味で刺激もし合えるしリスペクトもできるので本当に良かった」としみじみ。

17年1月に長女を出産したが「こんなにも自分の命が惜しくないという存在に出会えたのは初めて」と人生観が大きく変化したという。「自分は好きなことをやり切ったから、何かあればっていうぐらい大切な存在」と母としての思いを明かし、サッカーについては「やらなくていいです。子供がやりたくないことは無理に（やらなくていい）」と話した。