超特急カイ＆アロハ「ちゃんと計算してやってる」「立ち回りが上手すぎ」なメンバー告白
【モデルプレス＝2026/04/25】超特急のカイ（小笠原海）とアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）が24日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。カイが、グループのリーダーを務めるリョウガ（船津稜雅）の素顔を明かした。
【写真】超特急「ちゃんと計算してやってる」「立ち回りが上手すぎ」なメンバー
この日の番組では、実際は几帳面な性格だがズボラなキャラクターを演じるなど“逆盛り”していることがあるか尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。カイは「別に俺はそんなないけどなぁ」と口を開き、少し考えてから「リョウガさんとかは、意外と大雑把に見られがち…ノリで全部やってるように見えるけど、実は結構ちゃんと計算してやってる」とライブのMCなどではシュールでユーモラスなトークでファンを楽しませるリョウガの素顔を明かした。
リョウガに対する世間一般のイメージは「『ちゃんとしてない人。オタクで…ちょっと陰キャっぽく見えるかな』みたいな感じ」とした上で、実際には「意外とそれを自分のキャラとしてやってますから、すごい頭のいい人です」と称賛。アロハが「立ち回りが上手すぎます…本当にいい、あれは。よくあの現場で回せるよなって思います」と感心した様子を見せると、カイは「リーダーのこと『あれ』って言ってますけど」とツッコミを入れ、笑い声をあげた。
また「バカな一面をちょっと逆盛りしてるかもしれない」と笑いながら口にしたアロハに対して「有罪です」と一刀両断したカイ。「アロハは『勉強』っていう意味ではおバカキャラかもしんないけど、いわゆる地頭…頭の回転みたいなのは、むしろいい方だと思ってる」と語った。
ダンスに取り組む姿勢や人間関係などについては「しっかりした人だなぁ」と感じているといい、「頭がいいに越したことはないかもしんないけど、人間としてちゃんとしてるっていうのがやっぱり大事」ときっぱり。「そういう意味では、お父様、お母様の教えに感謝ですよ」と話し、アロハと口を揃えて「ありがとう」とアロハの父と母に感謝を伝えていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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◆グループのリーダー・リョウガの素顔とは
この日の番組では、実際は几帳面な性格だがズボラなキャラクターを演じるなど“逆盛り”していることがあるか尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。カイは「別に俺はそんなないけどなぁ」と口を開き、少し考えてから「リョウガさんとかは、意外と大雑把に見られがち…ノリで全部やってるように見えるけど、実は結構ちゃんと計算してやってる」とライブのMCなどではシュールでユーモラスなトークでファンを楽しませるリョウガの素顔を明かした。
◆カイ、アロハの印象告白「しっかりした人」
また「バカな一面をちょっと逆盛りしてるかもしれない」と笑いながら口にしたアロハに対して「有罪です」と一刀両断したカイ。「アロハは『勉強』っていう意味ではおバカキャラかもしんないけど、いわゆる地頭…頭の回転みたいなのは、むしろいい方だと思ってる」と語った。
ダンスに取り組む姿勢や人間関係などについては「しっかりした人だなぁ」と感じているといい、「頭がいいに越したことはないかもしんないけど、人間としてちゃんとしてるっていうのがやっぱり大事」ときっぱり。「そういう意味では、お父様、お母様の教えに感謝ですよ」と話し、アロハと口を揃えて「ありがとう」とアロハの父と母に感謝を伝えていた。（modelpress編集部）
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