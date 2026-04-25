◇インターリーグ ホワイトソックス ― ナショナルズ（2026年4月24日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が24日（日本時間25日）、本拠でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発し、2試合ぶりとなる今季11号本塁打をマークした。打った時点でアストロズのアルバレスと並びメジャーリーグ本塁打トップに立った。

初回の第1打席はナショナルズ先発左腕プーリンに空振り三振。0―1で迎えた4回の第2打席で2番手右腕の元巨人・マイコラスからソロを放った。1ボール2ストライクからの4球目、外角へのチェンジアップを最後は右手1本ですくい上げると、中堅右へ飛び込む飛距離415フィート（約126.5メートル）の同点弾。17日（同18日）のアスレチックス戦からは7試合連続安打となった。

村上は22日（同23日）のダイヤモンドバックス戦で、メジャー新人＆球団＆日本選手の最長タイ記録となる5試合連続本塁打を記録。24試合目での10号到達は球団＆日本選手最速だった。23日（同24日）の同戦で連続試合本塁打が途切れたものの、第2打席の右前打で6試合連続安打となっていた。