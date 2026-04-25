【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第11話「次元忍法帖」あらすじ 取調室から脱走した駆無が怜慈を連れて次元を超える
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第11話「次元忍法帖」が26日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第11話「次元忍法帖」予告
多元地球Α0073の取調室から脱走した駆無（安井謙太郎）は、怜慈（長田光平）を連れて次元を超え、多元地球Ζ2066へ。そこで2人を待っていたのは、銀河連邦警察最大の敵である銀河結社バイ・アクベだった。駆無は怜慈を連れてくる代わりに、総帥ルルギエ（立道梨緒奈）と“ある約束”をしていて…?
やがて駆無と怜慈は、バイ・アクベの鉄壁の巨大要塞で大乱闘を繰り広げる。恐れを知らない怜慈の戦いぶりに、駆無は心を揺さぶられ…。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第11話「次元忍法帖」予告
多元地球Α0073の取調室から脱走した駆無（安井謙太郎）は、怜慈（長田光平）を連れて次元を超え、多元地球Ζ2066へ。そこで2人を待っていたのは、銀河連邦警察最大の敵である銀河結社バイ・アクベだった。駆無は怜慈を連れてくる代わりに、総帥ルルギエ（立道梨緒奈）と“ある約束”をしていて…?
やがて駆無と怜慈は、バイ・アクベの鉄壁の巨大要塞で大乱闘を繰り広げる。恐れを知らない怜慈の戦いぶりに、駆無は心を揺さぶられ…。