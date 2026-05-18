明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆気力体力ともに落ち込んでいます。体調を崩しやすくなっているので、お酒や煙草は今日はやめましょう。入浴タイムや寝る前のひとときを大切にして。B型の運勢……★★★★☆あなたのファッションに注目が集まる日。新しく買ったアイテムがあるなら、今日使い始めると吉。買い物運も良いです。O型の運勢…