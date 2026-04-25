カウンセル監督「実質的にもう1人選手を増やすことが許されているチームが1つある」

【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間25日・ロサンゼルス）

ドジャースは24日（日本時間25日）、本拠地でのカブス戦に臨む。試合前にはデーブ・ロバーツ監督が報道陣の取材に応じ、“大谷ルール”に苦言を呈したクレイグ・カウンセル監督について言及した。

事の発端は先日、カウンセル監督が“大谷ルール”について「実質的にもう1人選手を増やすことが許されているチームが1つある」と指摘したことが大々的に報じられたことにある。メジャーでは開幕から8月末まで、ベンチ入り26人のうち投手の登録が13人に限られる中、二刀流登録の大谷がカウントされないドジャースは実質14人の投手を運用できる“恩恵”を手にしている。

これについてロバーツ監督も20日（同21日）のロッキーズ戦後に“応戦”。「間違いなく私たちには有利に働いている」と明言。「（該当する）選手がいるからね。でもオオタニがいればどのチームだってそうなる。私たちは、他球団も二刀流ができる選手を発掘することに対して大歓迎だ」と返していた。

ちょうどこの日、ロバーツ監督とカウンセル監督が対峙することになり、改めて“大谷ルール”のあり方について質問が飛んだ。ロバーツ監督は議論が広がっていることに対し、「驚きはありません。今の時代、何かを発言すればすぐに注目を集めますから。彼には本当に悪意があって言ったわけではないと思う。これはショウヘイに適用されるルール。これはドジャースのルールではなく、彼がエンゼルスにいた時に導入されたものだ。彼が非常に重要な選手であるからこそ、大きな関心を集めているのでしょう」と冷静に返した。（Full-Count編集部）