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大企業を辞め来日した韓国人男性「自分の人生は責任を取る」父に嘘をついた2年間と和解

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国人がスナックを開業したい理由」と題した動画を公開した。投稿者のパクくんが友人のソさんにインタビューを行い、ソさんが経験した愛媛でのワーキングホリデー生活や、東京までの過酷な移動、そして日本で抱く意外な夢について語り合った。



動画冒頭、ソさんは愛媛県今治市での生活を回顧。「びっくりするほど田舎だった」と苦笑いしつつも、穏やかな海や人々の優しさに触れ、「日本の自然をいいものだと感じた」と振り返る。特に印象的だったのは、深夜に偶然見つけたスナック「ひまわり」での体験だ。恐る恐る入店したソさんに対し、ママや常連客は温かく接してくれたそうで、初対面の高齢女性から「いい男だね」と褒められたエピソードを披露。「田舎の情というものを初めて感じて、いいところだと思った」と、毎週通うようになった経緯を語った。



その後、ソさんは東京への移住を決意。愛媛から東京・新宿までの約843キロを、自身の車に家財道具を積み込み、約13時間かけて運転したという。「寝る時間がもったいなくて」と休憩なしで走り続け、コーヒーを1日5本飲みながら移動した壮絶な体験を明かした。東京到着後、休むことなくそのまま友人と飲みに行ったというタフさに、パクくんも驚きを隠せない様子だった。



また、韓国の大企業を辞めて来日したソさんは、退職の事実を2年間両親に隠していたことも告白。父からは安定した道を外れることを心配されたが、最終的には「君の人生だから、君が責任を取って」と背中を押されたという。現在は東京・神楽坂のスナックに通い詰め、将来は「韓国系のスナックを開業したい」と夢を語るソさん。日本の地方と都会、両方の魅力を知る彼ならではの視点が詰まった動画となっている。