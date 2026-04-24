この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国人がスナックを開業したい理由」と題した動画を公開した。投稿者のパクくんが友人のソさんにインタビューを行い、ソさんが経験した愛媛でのワーキングホリデー生活や、東京までの過酷な移動、そして日本で抱く意外な夢について語り合った。

動画冒頭、ソさんは愛媛県今治市での生活を回顧。「びっくりするほど田舎だった」と苦笑いしつつも、穏やかな海や人々の優しさに触れ、「日本の自然をいいものだと感じた」と振り返る。特に印象的だったのは、深夜に偶然見つけたスナック「ひまわり」での体験だ。恐る恐る入店したソさんに対し、ママや常連客は温かく接してくれたそうで、初対面の高齢女性から「いい男だね」と褒められたエピソードを披露。「田舎の情というものを初めて感じて、いいところだと思った」と、毎週通うようになった経緯を語った。

その後、ソさんは東京への移住を決意。愛媛から東京・新宿までの約843キロを、自身の車に家財道具を積み込み、約13時間かけて運転したという。「寝る時間がもったいなくて」と休憩なしで走り続け、コーヒーを1日5本飲みながら移動した壮絶な体験を明かした。東京到着後、休むことなくそのまま友人と飲みに行ったというタフさに、パクくんも驚きを隠せない様子だった。

また、韓国の大企業を辞めて来日したソさんは、退職の事実を2年間両親に隠していたことも告白。父からは安定した道を外れることを心配されたが、最終的には「君の人生だから、君が責任を取って」と背中を押されたという。現在は東京・神楽坂のスナックに通い詰め、将来は「韓国系のスナックを開業したい」と夢を語るソさん。日本の地方と都会、両方の魅力を知る彼ならではの視点が詰まった動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:28

愛媛・今治市でのワーホリ生活「びっくりするほど田舎だった」
02:17

深夜のスナックで体験した日本の“情”と常連客との交流
03:54

愛媛から東京へ843kmの車移動「クラフトボスを1日5本飲んだ」
06:05

大企業を退職し日本へ、心配する父からの言葉「君が責任を取って」
07:31

将来の夢は「韓国系スナック」の開業

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