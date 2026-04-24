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美容外科医の高須幹弥氏が「【ONICHAガチreview】ヒカキンなんかスゲー麦茶出すらしいじゃん！【600ml149円】」を公開した。YouTuberのヒカキン氏がプロデュースし、セブン-イレブンで限定発売された麦茶「オニ茶」をピックアップ。市販の定番麦茶との飲み比べを実施し、独自の視点からガチレビューを展開した。



高須氏は発売翌日に自ら店舗へ足を運び、同商品を購入。「他のYouTuberにはヒカキン氏から送られているため甘口レビューになっている」と指摘し、自身は自腹で購入したため「忖度いたしません」と宣言した。



比較対象として用意されたのは、伊藤園の「健康ミネラルむぎ茶」とセブンプレミアムの「むぎ茶」だ。まずはオニ茶のラベルを剥がし、付属するおみくじで「鬼大吉」を引き当てて笑顔を見せる。その後、ヒカキン氏を模したような掛け声を交えながら、一気に喉に流し込んだ。「おいしい」と前置きしつつも、「味が薄いな」「水っぽい感じがする」と率直な感想を漏らす。さらに、原材料に国産大麦が含まれておらず、カナダ産やオーストラリア産の大麦が使用されている点に触れ、価格設定が割高であると分析した。



続いて、高須氏が日頃から愛飲しているという伊藤園の「健康ミネラルむぎ茶」の匂いを嗅いでから試飲。「こっちの方がうまいわ絶対」と断言し、麦茶ならではの「香ばしさ」が際立っていると評価した。セブンプレミアムのむぎ茶についても「オニ茶より普通に美味しい」と評し、オニ茶は「後味が残らない」と結論付けた。



一方で、高須氏は麦茶という商品自体の利益率の高さに着目。インフルエンサーのプロデュース商品として、他社との味の差別化が難しい麦茶を選んだヒカキン氏の手腕を「ブルーオーシャンだった」とビジネス的な視点から称賛する一幕もあった。



高須氏は、インフルエンサーのプロデュース商品における価格設定と利益率の構造を客観的に分析するという説を展開した。話題性だけで判断するのではなく、「香ばしさ」といった具体的な味の好みや、価格に見合う価値があるかを見極める重要性を提示して動画を締めくくった。