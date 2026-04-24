ドジャースとジャイアンツの3連戦が終了

【MLB】ドジャース 3ー0 ジャイアンツ（日本時間24日・サンフランシスコ）

オラクルパークで行われたジャイアンツとドジャースの3連戦が23日（日本時間24日）に終了した。いずれもロースコアの好ゲームが繰り広げられたが、カード最終戦では“報復死球”が飛び出すなど、不穏な終わり方となった。

発端は21日（同22日）の初戦だった。ジャイアンツのイ・ジョンフが生還を試みた際、送球を受けた捕手のラッシングがわき腹付近をタッチしてアウトに。ラッシングはスライディング後に倒れこんだイ・ジョンフを一瞥し、ベンチへ戻りながら暴言を吐いたとしてネット上で話題となった。

翌日、ラッシングは発言について否定。ドジャースのキム・ヘソンを通してイ・ジョンフとはわだかまりがないことを確認していると説明した。

しかしカード最終戦となったこの日、ドジャース3点リードの6回、1死走者なしの場面で、ジャイアンツのウェブがラッシングの脇腹へ93.1マイル（約150キロ）のフォーシームを投じた。防具を投げて不満の様子を見せたラッシングは、その後遊撃を守るアダメスを削るようなスライディングを見せた。

試合後にドジャースのロバーツ監督は「あれが野球だ。死球もね。何も問題はない」、ラッシングは「故意であっても、私は受け入れる。報いを受け入れるよ。でも、あの件は話し合いによってわだかまりは取り除かれている（イ・）ジョンフが大丈夫なのを確認した。過去の出来事は変えられない」と淡々と振り返った。

死球を当てたウェブは、地元放送局「NBCスポーツ・ベイエリア」が放送したインタビューでイ・ジョンフの一件について「ジョンフのことって何？ 全然見てないよ」とニヤリとした表情を見せた。

ジャイアンツのアラエスは、ラッシングのスライディングについて「よくないと思う。クリーンな野球ではない。汚いプレーだ」と苦言を呈した。

昨年は同地区パドレス戦で死球が飛び交う事態に。5月11日（同12日）にはロサンゼルスでドジャースとジャイアンツのカードが組まれている。（Full-Count編集部）