100均で買えるって信じられない！専門店顔負けの本格スペック！500円でも安く感じる商品

ダイソーの『紐付バケットハット』は、500円とは思えないほど高機能でした！立体設計でフィット感抜群。広いつばで日差しをしっかりカットし、メッシュ構造で夏でも快適に過ごせます。さらに反射素材付きで夜間の安全性にも配慮。折りたたんで持ち運べるので、普段使いからアウトドアまで幅広く活躍するアイテムです♪

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商品情報

商品名：紐付バケットハット

価格：￥550（税込）

頭周り（約）：58cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480955308

専門店顔負け！ハイスペックなダイソーのハット

季節売り場で見つけた瞬間、「本当にこの価格でいいの？」と驚いてしまったのが、ダイソーの『紐付バケットハット』。

￥550（税込）とは思えないほど、機能がぎゅっと詰まった実力派アイテムです。

まず注目したいのが、頭に自然にフィットする立体パターン。被っているのを忘れるほど軽量で、長時間着用していてもストレスを感じにくいのが嬉しいポイントです。

さらに、広めのつばがしっかり日陰を作ってくれて、日差しの眩しさを軽減。サイドはメッシュ仕様になっていて通気性も抜群です。

暑い日のお散歩やガーデニング、アウトドアシーンでも快適に過ごせます。

そして、つばの縁に施されている反射素材の存在。夕暮れ時や夜道でも安心感がアップします。安全面までしっかり考えられている点に、ダイソーの本気を感じますよね。

ひとつ持っておいて損はない！ダイソーの『紐付バケットハット』

使い勝手の良さも見逃せません。後頭部のドローコードでサイズ調整ができるうえ、あご紐はフックで簡単に着脱可能。

風の強い日にも飛ばされにくく、シーンに合わせてアレンジできます。

首元の日よけはしっかり風が通る仕様。Tシャツの襟元が隠れるかどうかの程よい丈感で、完全に覆うタイプではない分、首元に熱がこもらない絶妙な設計です。

さらに手洗いOKで、汗をかいても常に清潔な状態をキープできるのが◎また、薄手素材なのでコンパクトに折りたためて、バッグに忍ばせておけるのも魅力です。

今回はダイソーの『紐付バケットハット』をご紹介しました。

頭周り約58cmとのことですが、実際に被ってみるとややタイトめに感じたので注意が必要です。

とはいえ、専門店顔負けのスペックをこの価格で手に入れられるのは、さすがダイソーといったところ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。