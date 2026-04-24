敵地・ジャイアンツ戦のワンシーン

【MLB】ドジャース 3ー0 ジャイアンツ（日本時間24日・サンフランシスコ）

ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でのジャイアンツ戦に0-3で勝利した。6回にはダルトン・ラッシング捕手が死球を受け、その後遊撃手に対して削るようなスライディングを見せたシーンについて、デーブ・ロバーツ監督が言及。「あれが野球だ。何も問題はない」と振り返った。

ドジャース3点リードの6回、1死走者なしの場面で、ラッシングは相手先発ウェブと対戦。初球は膝元へのボール球、そして2球目は93.1（約150キロ）のフォーシームが右わき腹付近へ直撃。声を出し、防具を投げて不満の様子を見せた。

ラッシングは21日（同22日）の同戦で、イ・ジョンフが生還を試みた際に接触する場面があった。ウェブからの死球について、ジャイアンツ地元放送局「NBCスポーツ・ベイエリア」の放送席では「これは意図があったかもしれません」と故意だった可能性が指摘されていた。

ロバーツ監督は死球について「相手（ウェブ）は制球が良い投手だからね」とチクリ。「あのように激しく滑り込んだのは良かった。相手に対してではなく、一生懸命なプレーで、何も問題はない」と話した。

ラッシング本人は試合後、「もし意図的であったのであれば、それまでの話だ。出塁するのが好きだから、どんな形でも（出塁できればいい）。故意であっても、私は受け入れる。報いを受け入れるよ。でも、あの件は話し合いによってわだかまりは取り除かれている（イ・）ジョンフが大丈夫なのを確認した。過去の出来事は変えられない」と語った。（Full-Count編集部）