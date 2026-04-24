「4番・右翼」で先発出場

【MLB】カブス ー フィリーズ（日本時間24日・シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手が23日（日本時間24日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場し、3試合連発となる3号を放った。

本拠地が沸いた。乱打戦となった試合は6-6の8回、先頭の鈴木が左翼席へ叩き込むソロを放った。値千金の一発に、一塁ベースを回りながら雄叫びをあげた。

21日（同22日）のフィリーズ戦飛距離441フィート（約134.4メートル）の特大1号ソロを放ってから、これで3試合連発となった。

この日は3回の第2打席、6回の第4打席で中堅への安打を放っており、これで今季初の1試合3安打となった。

鈴木は3月14日（同15日）のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦で右膝を負傷し、同21日（同22日）に負傷者リスト（IL）入り。4月10日（同11日）にILから復帰していた。

試合前時点で、11試合に出場して打率.279（43打数12安打）、2本塁打、6打点、OPS.846だった。（Full-Count編集部）