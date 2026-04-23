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「韓国の教育は強制が強い」日本で子育てする韓国人男性が語る“自由”を選んだ理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本に8年住んだ韓国人は、日本という国をどう思う？【衝撃の連続】」と題した動画を公開した。日本在住8年目となる韓国人のキム氏をゲストに迎え、韓国、アラブ諸国、そして日本という3つの文化圏を経験した視点から、日本のリアルな住み心地について語り合った。



動画は、キム氏が来日当初に抱いた印象からスタート。「どこにいても静か」「道にゴミがない」と街の清潔さを称賛し、特に四季があることの喜びを語った。日本の良さについては「料理が口に合う」ことに加え、サービス業の質の高さを強調。「店員さんの話し方や声のトーンが丁寧」だとし、スタッフが比較的自由に働く韓国や、外国人労働者が多くサービスへの期待値が異なるドバイやイラクとの違いを分析した。



一方で、日本生活で苦労した点として「役所の手続きの遅さ」を挙げた。オンラインで完結することも多い韓国のスピード感と比較しつつ、話はかつて住んでいたアラブ諸国での体験へ。「ドバイなどはもっと遅い」とし、手続きが滞った際に現地で使われる「インシャーラー（神の意志）」という言葉を紹介。「神様の意志だから仕方ない」と諦める文化に触れ、「任天堂の社名の由来（運を天に任せる）と同じような意味が日常にある」とユーモアを交えて日本の行政スピードを相対的に評価した。



また、日本に住んで自身の性格に変化があったとも告白。「実は結構せっかちだった」というキム氏だが、行列や手続きで待たされる経験を重ねるうちに、「ゆっくりでもいい」と寛容になれたという。速さだけを重視しない日本のペースに順応し、精神的な余裕が生まれたようだ。



今後の居住については、子育て環境を理由に日本に住み続ける意向を示した。「韓国は小さい頃から塾に通うなど強制が強い」と母国の過熱する教育競争に懸念を示し、「日本の方がもう少し自由に色々なことができる」と、子供の意思を尊重できる環境を選びたいという親心をのぞかせた。複数の文化を知るキム氏ならではの、客観的かつ温かい視点が印象的な対談となっている。