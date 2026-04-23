あのちゃんが“10トン頭”の巨大な縦ロールピンクヘア姿を公開！「大迫力の髪型」「頭重そう！」「肩こりそうですね」と大反響

【写真】貴族風の巨大なウィッグをつけた全身ピンクのMV撮影時のオフショットを公開したあのちゃん

あのちゃんが自身のXを更新し、巨大な頭（ヘアースタイル）のショットを投稿した。

■ドラマ主題歌「愛晩餐」のMVオフショットを公開

テレ東の連続ドラマ『惡の華』に鈴木福とのW主演で出演中のあの。ドラマ主題歌は、あのちゃんのアーティスト名義“ano”による「愛晩餐」が起用されている。

ドラマのために書き下ろした新曲で、ドラマ主題歌を務めるのは今回が初となる。歌詞には『惡の華』を連想させるワードが散りばめられており、作品の世界観を深く表現した楽曲に仕上がっている。

Xに「10トン頭」とコメントして投稿したのは、「愛晩餐」のMV撮影時のオフショット。ピンクのウィッグをつけて、マリー・アントワネットに扮するあの。“10トン頭”と称する大きなヘアスタイルに、セーラー服をモチーフにしたピンクの衣装で、フォークとスプーンを手に食事をしようとしているショット（1枚目）を公開。

さらに、学生帽で目元を隠した学ランのエキストラに囲まれてのショット（2枚目）、大きな頭のまま、壁に頭をもたれかけて、スマホを触りながら休憩しているショット（3枚目）、両手に施されたピンクの鋭利な飾りを見せているカメラ目線のショット（4枚目）も投稿している。

SNSには「デカ頭オフショットきた！」「大迫力の髪型」「頭重そう！」「肩こりそうですね」「オフショット見れて嬉しい」といった声が寄せられている。

■あのちゃんの10トン頭姿が見られる「愛晩餐」MV

巨大な頭のあのちゃんは「愛晩餐」のMVに登場している。