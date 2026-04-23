23日は、西日本から東日本にかけての広い範囲で雨が降るでしょう。太平洋側では雨脚の強まるところがありそうです。日中の気温は、前日より低くなるところが多いでしょう。

■全国天気（23日予報）

23日は、低気圧が九州から東海沖に進むでしょう。九州南部の雨は23日昼ごろまで、九州北部・中国・四国では夕方まで、近畿は今夜まで降り続きそうです。東海・北陸では、これから今夜にかけて雨となるでしょう。関東では昼前後に降り出して今夜も降り続きそうです。東北南部（福島）でも今夜は雨になるでしょう。沖縄・奄美・九州南部・四国太平洋側・紀伊半島南部など太平洋側で、激しい雨のところがありそうです。東北北部・北海道は晴れる見込みです。

■全国気温（23日予想）

23日日中の気温は、前日より低くなるところが多いでしょう。九州北部・四国・中国・近畿・東海・関東では平年以下の気温となりそうです。また、東京では、雨が降り出すと午後から気温が下がりそうです。名古屋では、朝から気温は下がる一方となるでしょう。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 13℃（±0 平年並み）

仙台 21℃（ -5 5月下旬）

新潟 20℃（ -3 5月上旬）

長野 15℃（ -7 4月上旬）

東京 18℃（ -5 4月上旬）

名古屋 17℃（ -6 3月下旬）

大阪 16℃（ -7 3月下旬）

広島 16℃（ -4 3月下旬）

高知 20℃（ -3 4月上旬）

福岡 16℃（ -4 3月下旬）

鹿児島 25℃（＋2 5月上旬）

■全国予報（24日）

24日は、低気圧が関東の東の海上に離れていくでしょう。各地の天気は回復に向かう見込みです。西日本・北日本は、24日朝から晴れるところが多い見込みです。東海・北陸も晴れてくるでしょう。関東は、24日明け方まで雨の残るところがありますが、日中は次第に晴れてくる見込みです。24日日中の気温は、東京（22℃）・名古屋（24℃）などで、再び5月並みの陽気となりそうです。

■土曜の天気（25日）

25日は高気圧の勢力下で、全国の広範囲で晴れる見込みです。大阪・名古屋・東京の最高気温は20〜22℃の見込みで、快適な行楽日和となりそうです。

■日曜の天気（26日）26日は暖湿気の影響で、西日本太平洋側の天気は下り坂です。九州南部・四国では26日朝から雨が降り出し、26日夜には、雨の範囲が西日本各地に広がりそうです。東海・関東も雲が増えますが晴れ間はあるでしょう。北陸や北日本は青空が広がる見込みです。大阪・名古屋・東京の最高気温は21〜22℃くらいの見込みで、日中は比較的過ごしやすいでしょう。