敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、敵地ダイヤモンドバックス戦で4試合連発となる9号を放った。メジャー1年目で早くも爆発する26歳に、米記者は「彼を無視した球団の愚かさを浮き彫りにしている」と称賛している。

初回の第1打席は内野安打を放った村上。2回の第2打席、ダイヤモンドバックス先発ケリーの変化球を強振した。打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約129.8メートル）のアーチを確信して行方を見届けた村上は、一塁ベースを回ると右手を突き上げ、一瞬“お茶点てポーズ”のような仕草を見せた。ベンチのチームメートも呆れたような笑みを浮かべていた。

米紙「USAトゥデイ」は「ホワイトソックスの強打者、ムネタカ・ムラカミが歴史的なホームランショーを披露」との見出しでボブ・ナイチンゲール記者の署名記事を掲載。「結局のところ、ムネタカ・ムラカミは日本からメジャーリーグへの移行に苦労することはなさそうだ」と心配は取り越し苦労だったと指摘した。

記事では、メジャーの複数球団が「彼の歴史的な2022年シーズン以降に増加していた三振や空振り率について、『十分にコンタクトできず、パワーを発揮できないのではないか』と懸念していた」と説明。ここまでの活躍により、「フリーエージェント市場で彼を無視した球団の愚かさを浮き彫りにしている」と皮肉っぽくつづった。

村上は昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円＝当時）で契約。移籍手続きの開始当初は総額「9桁（1億ドル＝約157億円以上）」の大型契約も取り沙汰されていた。

すでに懸念を払拭する爆発ぶり。ナイチンゲール記者は「今になってシカゴ・ホワイトソックスがムラカミを2年総額3400万ドルという控えめな契約で“ほとんど奪い取るように”獲得したことを許してしまったと後悔している」と、他球団の立場に立ってバーゲンだったとしていた。



（THE ANSWER編集部）