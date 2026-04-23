【「大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城 拡大版」】 4月23日 発売 価格：13,200円

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小学館は、マンガ「大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城 拡大版」を4月23日に発売する。価格は13,200円。

本書は2月27日に公開された「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」の原作コミックス「大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城」を、A3拡大版コミックスとして刊行するもの。

全ての人にとって読みやすいアクセシブルブックとなっており、目にやさしいクリーム色の紙を使用。書体は読みやすいフォントが使用されている。

また、初版限定でB4特製ポスターが付いてくる。

【「大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城 拡大版」あらすじ】

「大長編ドラえもん」が拡大版コミックスに

2026年2月27日(金)公開の「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」の原作コミックス「大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城」が、A3拡大版コミックスとなって発売！

全ての方にとって読みやすい、アクセシブルブックとなります。約25年前に２冊同シリーズが刊行されましたが、現在は絶版となり、盲学校では大切に読み継いでいただいているというお話も聞きます。

目にやさしいクリーム色の紙を使用し、書体は読みやすいフォントに。拡大された絵の生き生きとした迫力も感じてください！ B4特製ポスター付き、初版限定本!!

(C)藤子・F・不二雄／小学館

