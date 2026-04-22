Nothing’s Carved In Stone、横名阪ツーマンツアー＜Hand In Hand＞を今秋開催
Nothing’s Carved In Stoneが今秋、横名阪にて自身主催ツーマンツアー＜Hand In Hand Tour 2026＞を開催することが発表となった。
これは12thアルバム『Fire Inside Us』を携えて、本日4月22日に東京・Zepp DiverCityで開催されたツアー＜Fire Inside Us Tour＞ファイナル公演で発表されたものだ。
ツーマンツアーは、9月30日の神奈川・KT Zepp Yokohamaを皮切りに、10月2日に愛知・名古屋DIAMOND HALL、10月30日に大阪・GORILLA HALL OSAKAで行われる。各地のゲストバンドは後日発表される予定だ。チケットのMEMBERSHIP SITE “RULE’s”最速先行は本日4月22日より。
■ツーマンツアー＜Nothing’s Carved In Stone “Hand In Hand Tour 2026”＞
09月30日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama
10月02日(金) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
10月30日(金) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
open18:00 / start19:00 ※全公演
▼チケット
スタンディング 6,300円
スタンディング(学割) 4,000円
+1D
【MEMBERSHIP SITE “RULE’s”最速先行】
受付期間：4月22日(水)〜5月6日(水祝)23:59
受付URL：https://fc.ncis.jp/
関連リンク
◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルサイト
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◆Nothing’s Carved In Stone メンバーシップサイト『RULE’s』