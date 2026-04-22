江ノ電の新型車両を記念した「江ノ電ルーム」＝２１日、鎌倉プリンスホテル

江ノ島電鉄で２０年ぶりとなる新型車両の導入を記念し、鎌倉プリンスホテル（神奈川県鎌倉市七里ガ浜東）は２３日から、江ノ電をモチーフとした内装の「江ノ電ルーム」の特別宿泊プランを１日１組限定で販売する。江ノ電の車両が載った「江ノ電ケーキ」も同日から期間限定で販売する。

江ノ電は混雑緩和を狙い、新型車両「７００系」を導入し、今月１９日から運行を始めた。同ホテルは江ノ電七里ケ浜駅にも近く、多くの宿泊客が江ノ電に乗ってやって来るため、新車両の運行開始に合わせて江ノ電とのコラボレーションを企画した。

江ノ電ルームはツインタイプの部屋で、地元にも愛されてきた車両「１０００系」が壁に描かれ、クッションやルームキー、ドアノブプレートまでオリジナル仕様で“江ノ電づくし”になっている。客室の窓からは相模湾を背景に走る江ノ電を眺めることができる。

ケーキはパティシエが腕によりをかけた１日１個（税込み６８００円）の限定品。模型で型取りしたチョコレート製の１０００系が砂糖菓子のアジサイに囲まれている。同ホテルの薄井茜支配人は「鎌倉の魅力を感じて旅の思い出にしてほしい」と呼びかけている。

宿泊プランは７月７日まで、ケーキは２７年３月３１日までの販売となる。（深沢 剛）

江ノ電の新型車両を記念した「江ノ電ルーム」＝２１日、鎌倉プリンスホテル

チョコレート製の江ノ電が走る限定発売の特製ケーキ

江ノ電ルームの客室から見える江ノ電の新車両＝２１日、鎌倉市七里ガ浜東