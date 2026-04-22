ダスキンが運営するミスタードーナツは、4月27日から「シャリもぐフルーツフローズン」の2種を期間限定で発売する。

今回発売する「シャリもぐフルーツフローズン」は世界のスイーツからヒントを得て生まれたフローズンドリンク。これからの季節にぴったりなフルーツ味の氷のシャリシャリ食感と、果肉やフルーツゼリーをミックスした具材の大きさにこだわったことでもぐもぐとした満足感を楽しめる商品となっている。

「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」は、香港の定番デザートであるヨンジーガムロをヒントに開発したドリンク。具材に使用したパールタピオカやマンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーのもぐもぐ食感と、マンゴー味の氷のシャリシャリ食感に、隠し味でココナッツミルクを加えた。マンゴーのまったりとした甘さと、グレープフルーツのさっぱりとした酸味を感じられる味わいに仕上げている。

「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」は台湾の定番デザートであるフォンリービンをヒントに開発したドリンク。具材感のある角切りパイナップルとパインゼリー、ナタデココのもぐもぐ感と、パイン味の氷のシャリシャリ食感で、フルーツの味わいを感じられるすっきりとした味わいに仕上げている。

そのままでもドーナツと一緒にも楽しめる「シャリもぐフルーツフローズン」をぜひ利用してほしい考え。



「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」

「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」は、マンゴーのまったりとした甘さと、グレープフルーツのさっぱりとした酸味や苦味を表現した。具材に使用したパールタピオカやマンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーのもぐもぐ感と、マンゴー味の氷のシャリシャリ食感が特長の暑い季節にぴったりな新感覚フローズンドリンクになっている。ヨンジーガムロとは、マンゴーやグレープフルーツなどの果物とタピオカをココナッツミルクやマンゴーソースと一緒に食べる香港の定番デザート。



「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」

「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」は、具材感のある角切りパイナップルとパインゼリー、ナタデココのもぐもぐ感と、パイン味の氷のシャリシャリ食感が特長の暑い季節にぴったりな新感覚フローズンドリンクになっている。フォンリービンとは、パイナップルを材料としたかき氷で、パイナップルジュースのような甘さが特徴の台湾の定番デザート。

［小売価格］

シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ：テイクアウト 680円／イートイン 693円

シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ：テイクアウト 680円／イートイン 693円

（すべて税込）

［発売日］4月27日（月）

ダスキン＝https://www.duskin.co.jp